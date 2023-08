Derek Fisher volta a ser treinador e assume o papel de basquete da High School

Fvermes Los Angeles Lakersarmador Derek Fisher voltou ao mundo do treinamento de basquete, desta vez no nível do ensino médio. Pescador, um cinco vezes campeão da NBAestá definido para liderar o Colégio Carmelita Crespi programa de basquete masculino, localizado no movimentado centro de basquete da grande Los Angeles. O anúncio da nomeação de Fisher foi feito pelos funcionários da escola na segunda-feira, injetando entusiasmo na cenário local de basquete.

Este movimento marca o retorno de Fisher para o reino dos Xs e Os, seguindo sua saída do coaching profissional. Depois de se separar do Los Angeles Sparks em junho de 2022, Fisher encontrou seu caminho de volta ao banco com este novo empreendimento, sua terceira posição de treinador geral.

Os entusiastas do basquete podem se lembrar dos esforços anteriores de treinador de Fisher. Ele inicialmente entrou na arena de treinamento como o treinador principal do New York Knicks de 2014 a 2016. No entanto, seu mandato com o Knicks foi marcado por desafios, culminando em sua saída após administrar um recorde de vitórias e derrotas de 40-96.

Fisher mais tarde abraçou um papel com o Los Angeles Sparks em dezembro de 2018, inicialmente como treinador principal e, eventualmente, assumindo as responsabilidades adicionais de gerente geral. Apesar de seus altos e baixos no mundo dos treinadores, a paixão de Fisher pelo esporte permanece inabalável.

O novo desafio de Fisher no basquete do ensino médio: nutrir talentos e enfrentar rivais renomados

Agora, o ex-Lakers de 48 anos está definido para comandar o programa em Escola Secundária Crespi Carmelita, uma instituição com uma história de fomento NBA talentos. Jogadores notáveis, como guarda De’Anthony Melton e para a frente Brandon Williams surgiram deste programa, mostrando sua capacidade de nutrir futuras estrelas.

O novo esquadrão de Fisher, apelidado de celtasestá programado para competir no competitivo Liga Missionária. Seus adversários incluirão times renomados como Sierra Canyonque viu nomes como Bronny James, Marvin Bagley IIIe Brandon Boston Jr. enfeitar sua lista. Além disso, a equipe de Fisher enfrentará Nossa Senhora, uma escola que tem chamado a atenção devido a relatos de Lebron James‘ segundo filho mais velho, Brycecontemplando a inscrição para o próximo ano.

Em resposta a nomeação de Fisher, Crespi Carmelite High School divulgou um comunicado oficial expressando sua entusiasmo. A declaração destacou a forte ética de trabalho, qualidades de liderança e senso de disciplina de Fisher, todos profundamente enraizados em sua fé cristã. A comunidade escolar espera ansiosamente pelo impacto de Fisher no desenvolvimento e no sucesso da equipe ao entrar em um novo capítulo sob sua orientação.