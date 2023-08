Derrick Lewis encerra agência gratuita assinando novo contrato de 8 lutas com o UFC

A agência gratuita de Derrick Lewis durou pouco.

Na quarta-feira, o presidente do UFC Dana White e o executivo Hunter Campbell insinuaram que Lewis já havia sido recontratado pela promoção para um novo contrato de oito lutas. Uma pessoa com conhecimento dos planos da promoção confirmou ao MMA Fighting que “The Black Beast” permanecerá no UFC no futuro próximo.

Após sua finalização de 33 segundos sobre Marcos Rogério de Lima – e comemoração pós-luta memorável – no UFC 291 em julho, Lewis revelou que essa foi a última luta de seu acordo. O lutador de 38 anos quebrou uma derrapagem de três lutas com a vitória e conquistou sua 18ª vitória no octógono no processo. A finalização também colocou Lewis como o detentor do recorde de mais nocautes na história do UFC, com 14, um à frente de Matt Brown.

Lewis competiu pelo ouro do UFC em duas ocasiões distintas, perdendo para Daniel Cormier na luta principal do UFC 230 em novembro de 2018 pelo título indiscutível, e falhou em sua tentativa de ganhar o título interino dos pesos pesados ​​contra Ciryl Gane no UFC 265 em agosto de 2021.

Damon Martin contribuiu para este relatório.