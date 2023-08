Derrota da Copa do Mundo de Futebol Feminino dos EUA é celebrada pela multidão ‘Go Woke’

As americanas foram eliminadas na Copa do Mundo Feminina – e se você pode acreditar … há muitas aqui nos Estados Unidos que estão comemorando sua derrota, tudo por causa da política.

Para quem quer uma noção real de como os EUA estão divididos agora, vá em frente e suba Twitter para ver as reações a Megan Rapinoe e companhia. sendo derrotado pela Suécia no PKs domingo … que encerra sua sequência na Copa do Mundo e vê Rapinoe aposentado é uma nota baixa.

ÚLTIMA HORA: Despertou a humilhação do futebol feminino dos EUA Depois de vencer Copas do Mundo consecutivas, a favorita equipe dos EUA foi ELIMINADA pela Suécia na 16ª rodada. A queda da equipe dos EUA foi desferida pelo chute livre EMBARRASSING da ativista anti-americana Megan Rapinoe aqui 🥴 pic.twitter.com/uO3aDQcYbl — Benny Johnson (@bennyjohnson) 6 de agosto de 2023

Muitas pessoas – principalmente conservadores, ao que parece – estão cagando no USWNT e argumentando que a equipe, em geral, está colhendo o que plantou aqui … citando posições políticas que alguns assumiram, incluindo como eles lidaram com o Hino Nacional no início do torneio.

Você deve se lembrar … vários titulares para a equipe dos EUA ficou em silêncio durante o ‘Star-Spangled Banner’ durante a partida de abertura contra o Vietnã – e irritou muita gente.

Claro, também houve comentários que Rapinoe fez no ano passado sobre atletas trans nos esportes femininos – que ela apoiou inequivocamente em declarações inflamadas. Isso também irritou um certo grupo demográfico – e agora, uma volta da vitória está sendo feita às custas dela.

Este é um instantâneo de onde a América está agora … onde as guerras culturais dominam praticamente todos os aspectos da cultura pop, que estão ficando mais feias e controversas a cada dia.



Em um nível objetivo … também há quem diga que a equipe dos EUA simplesmente não estava disposta a ir longe este ano, evidenciada por seu nível de jogo e falta de ataque eficaz. Eles chiaram na primeira rodada … e muitos sentiram que outras equipes eram simplesmente melhores do que nós.

Houve também uma pergunta sobre atitude … algo ex-estrela do USWNT Carli Lloyd bom no outro dia depois dos americanos sementes felizes em resolver para um empate 0-0 com Portugal.