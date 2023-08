Derrota na Copa do Mundo é ‘momento divisor de águas’ para o USWNT, diz analista Taylor Twellman

Reproduzir conteúdo de vídeo



A Seleção Feminina dos EUA está em uma encruzilhada depois de sua Copa do Mundo incrivelmente decepcionante, de acordo com ex-estrela do futebol que virou analista Taylor Twellmanquem conta Esportes TMZ a equipe precisa fazer mudanças, ou elas serão rejeitadas pelo mundo.

O ex-atacante do USMNT – que jogou profissionalmente de 2000 a 2010 – não economizou ao analisar os jogadores do USWNT perda chocante para a Suécia em Melbourne, Austrália… e seu desempenho geral no maior torneio de futebol do mundo.

“Nesta Copa do Mundo, técnico, tático – eles foram completamente superados!” disse o homem de 43 anos. “Era óbvio.”

Twellman continuou, sem medir as palavras … “Eles não marcaram um gol em 238 minutos. Você é a nação número um do mundo, isso é inexplicável. Portanto, agora este é um momento decisivo.”

É claro que o time, favorito nas apostas em torneios, queria fazer história ao se tornar o primeiro país a vencer três Copas do Mundo consecutivas. Infelizmente para os fãs americanos, isso não aconteceu.

Depois de vencer o Vietnã por 3 a 0 (eram cerca de 7 gols como favoritos), os Estados Unidos empataram com Portugal e Holanda, passando por pouco nas oitavas de final, antes de perder para a Suécia nos pênaltis. A derrota frustrou qualquer esperança de um terceiro WC consecutivo … e enviou as mulheres em um vôo de volta para casa.

Agora, para saber como consertar as coisas… Twellman tem uma ideia do que precisa ser feito.

“Insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente esperando um resultado diferente. no desenvolvimento dentro das ligas profissionais”, disse Taylor, continuando: “As ligas profissionais estão desenvolvendo os jogadores da maneira certa? A técnica é uma grande parte disso ou é apenas sobre ser maior, mais rápido e mais forte do que os outros países ? Não vai mais funcionar.

Twellman acrescentou … “Esta Copa do Mundo feminina expôs o fracasso das mulheres dos Estados Unidos em se desenvolver, e acho que esta geração não manteve a mentalidade de que vencer vem primeiro, todo o resto é secundário, e acho que algumas dessas críticas tem sido correto sobre isso.”

Claro, a mentalidade é exatamente o que a lenda do futebol americano Carli Lloyd apontou na semana passada, quando ela chamou seu ex-time por comemorar após outro desempenho abaixo da média.

“Eu realmente acho que ela tocou no assunto porque o que vimos durante a Copa do Mundo meio que apóia a opinião de Carli Lloyd”, disse Twellman.



Também conversamos com Taylor, que é o principal analista de futebol da Apple, sobre Lionel Messide começo incrível com o Inter Miami… e até onde o time pode ir com o imortal do futebol jogando nesse nível.

“Eu entendo, Lionel Messi [Sergio] Busquets acabou de aparecer, mas este é o pior time da temporada regular da Major League Soccer”, disse Twellman.



