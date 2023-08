Desafio das cerejeiras: como vencer esse enigma?

Se você é bom de enigmas lógicos, já deve ter ouvido falar do desafio das cerejeiras. Nele é preciso organizar um número reduzido de árvores em um número de fileiras aparentemente maior do que sua quantidade. Será que isso é possível?

Já vamos te adiantar que sim! Mas para isso é preciso fazer o seu cérebro trabalhar de forma analítica e lógica. Então se você gosta desse tipo de teste, prepare-se para resolver o desafio das cerejeiras a seguir. Boa sorte!

Desafio das cerejeiras: veja se consegue resolver esse enigma

Bom, imagine que você é um jardineiro contratado para trabalhar no palácio de um famoso rei. Ele adora cerejeiras, mas o problema é que está sem dinheiro para comprar muitas árvores. Afinal de contas, os impostos não estão entrando mais como antigamente:

Foto: divulgação

Mas para não abrir mão de decorar seu jardim com a árvore que tanto gosta, ele teve uma ideia engenhosa. Assim, pediu para você seu jardineiro, comprar 10 novas cerejeiras e plantá-las em 5 fileiras com 4 árvores cada. Agora vem a pergunta: como você faria isso.

Vamos dar a resposta abaixo. Mas antes, temos uma dica que pode te ajudar. Uma mesma árvore pode fazer parte de duas fileiras. Agora, tente resolver o desafio das cerejeiras.

Veja como arrumar as árvores no jardim do conde



E então, você conseguiu resolver o desafio das cerejeiras? Na verdade, há mais do que uma solução. Isso porque, qualquer formato com cinco linhas de árvores não paralelas conseguiria dar conta da missão que o rei deu para você.

Mas há uma solução simples e prática que se destaca por sua beleza. Sabe qual? Plantar as 10 cerejeiras no meio do jardim, adotando o formato de uma estrela de cinco pontas. Esta é a melhor forma de deixar a decoração do local elegante e cumprir a exigência do rei.

Pare para pensar. Primeiro, é preciso plantar as cinco primeiras cerejeiras como parte das pontas da estrela. Em seguida, as próximas cinco precisam seguir o formato de um pentágono invertido, conforme mostra a imagem abaixo:

Imagem: Divulgação

E é aqui que a mágica acontece! Cada vez que as linhas da estrela se cruzam, você precisará plantar uma cerejeira. Dessa forma, cada árvore fará parte de duas linhas diferentes. E assim, você conseguirá duplicar o número de cerejeiras com o poder da matemática. Incrível, não?

Passe o desafio das cerejeiras para frente

Se você gostou de resolver essa charada, então não deixe de fazê-la para outras pessoas. Este é um ótimo exercício, que trabalha várias habilidades e inteligências diferentes. Além disso, ele também mexe com a criatividade e a percepção espacial de cada pessoa.

Por isso, aproveite para compartilhar esse teste com sua família e amigos próximos. Veja quem de seus conhecidos está qualificado para se tornar o jardineiro do rei a atender suas exigências extravagantes. Sem dúvidas a diversão estará garantida com esse desafio.