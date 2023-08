Desafio do Caça-Palavras: Encontre a palavra “ROSA”

As rosas, com sua beleza incomparável e fragrância envolvente, têm fascinado a humanidade por séculos, transcendendo culturas e épocas. O desafio é: encontre a palavra “ROSA” entre as letras embaralhadas no caça-palavras.

Saiba um pouco mais sobre as rosas

As rosas têm desempenhado um papel significativo ao longo da história, cativando as pessoas com sua fragrância envolvente e sua beleza estonteante. Essas flores têm raízes profundas na cultura e na mitologia antigas. A civilização grega, por exemplo, tinha uma forte ligação entre as rosas e Afrodite, a deusa do amor e da beleza.

Segundo a lenda, as rosas nasceram das lágrimas da deusa e do sangue de seu amado Adônis, criando uma conexão entre as flores e o amor que ainda persiste atualmente.

Além de seu simbolismo romântico, as rosas desempenharam papéis importantes em rituais e celebrações das antigas culturas.

As rosas têm uma história botânica rica e diversificada. Ao longo dos anos, elas passaram por inúmeros cruzamentos e mutações, evoluindo para a variedade visualmente impressionante que conhecemos hoje.

Com uma estimativa de existência que remonta a mais de 35 mil anos, essas flores têm sido uma presença constante na vida humana. Em termos de distribuição geográfica, as rosas têm uma origem que remonta à China e ao Oriente Médio, antes de se espalharem por todo o mundo.

Caça-palavras: onde está a palavra ‘ROSA’?

Agora, voltando à tarefa: localize a palavra “ROSA” no caça-palavras abaixo. Quanto mais rápido você encontrar, mais demonstrará sua percepção e atenção aguçadas. E então, será capaz de decifrar esse enigma? Só há uma maneira de descobrir: olhos atentos e boa sorte!



Resposta do desafio

Parabéns por enfrentar esse desafio e embarcar nessa jornada de aprendizado e curiosidade! Não conseguiu encontrar? Fique tranquilo! A resposta está logo abaixo. Não deixe de compartilhar com seus amigos e descobrir quem tem a percepção mais aguçada.

