Desafio dos dois barcos: você consegue acertar?

Está se sentindo confiante em suas habilidades matemáticas? Então vamos para o desafio dos dois barcos. Nele é preciso colocar sua cuca para funcionar para encontrar a resposta certa, que envolve o tamanho do lago no qual eles irão navegar.

Mas uma coisa de cada vez. Veja a seguir a pergunta do desafio dos barcos e avalie se você é capaz de responde-la com sucesso. Preparado? Então vamos lá!

Tente resolver o desafio dos dois barcos

Primeiro, considere a seguinte situação. Dois barcos de passeio saem simultaneamente das margens do Rio Hudson, nos EUA. No entanto, eles se encontram em margens opostas um do outro. Além disso, um vai de Nova York a Jersey City e outro de Jersey City para Nova York:

Imagem: Divulgação.

Mas apesar de ambos serem parecidos, eles não são totalmente iguais, sobretudo com relação a velocidade. Um barco é mais rápido do que o outro, mas os dois se encontram a exatas 720 jardas de distância da costa mais próxima.

Sabendo disso, depois que cada um dos barcos chega ao seu destino, permanecem 10 minutos no cais para embarque e desembarque de passageiros. Em seguida, fazem o trajeto inverso. E dessa vez se encontram a exatas 400 jardas de distância da costa mais próxima.

Com base nessas informações, o desafio dos dois barcos é o seguinte: qual é a largura exata do rio? Já adiantamos para você que não é preciso grandes conhecimentos matemáticos. Basta ter uma boa capacidade de dedução e raciocínio lógico.

Resposta do desafio

Antes de seguir lendo a resposta do desafio dos barcos, tenha a certeza de que você tentou tudo para resolvê-lo, ou quer conferir seu resultado. Dito isso, vamos considerar o seguinte:

Primeiro, os barcos se cruzam em um ponto X, que tem 720 jardas de uma das costas;

A distância que ambos percorrem é igual à largura total do rio;

Quando atingem a margem oposta, a distância equivale a 2x a largura do rio;

Em seguida, na volta eles se cruzam novamente no ponto Z;

Nesse ponto da viagem, o trajeto dos dois barcos equivale a 3x a largura do rio;

Assim, cada barco percorreu 3x a distância que cada um navegou no primeiro encontro.

Pronto, todas as principais informações do enigma estão aqui! Então para resolvê-lo, considere que a distância inicial de 720 jardas foi multiplicada por 3. Ou seja, os barcos percorreram 2.160 jardas. Mas ainda temos outra parte do enigma.

Como você deve se lembrar, eles se encontram novamente a 400 jardas da margem mais próxima na segunda vez que se encontram. Ou seja, ao subtrair esse total das 2.160 jardas, você terá o resultado total da largura do rio. Este é 1.760 jardas, exatamente uma milha náutica.

Compartilhe o desafio dos dois barcos

Se você teve que colocar o seu cérebro para trabalhar e resolver esse enigma, vale a pena compartilhá-lo, não é? Por isso mostre-o para seus amigos, familiares e conhecidos. Se quiser, use as redes sociais para que outras pessoas tenham acesso a esse teste.

Veja quem consegue realizá-lo no menor tempo, sem recorrer a cálculos matemáticos mais complexos. Com certeza todos se divertirão, e exercitarão sua inteligência de forma efetiva.