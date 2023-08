Desbloqueio de QUASE R$ 1.500,00 é feito no CAIXA TEM se você seguir ESTES requisitos

Seria incorreto supor que a maioria da população esteja totalmente familiarizada com o Caixa Tem. A plataforma, que teve sua origem em 2020 durante a crise da pandemia, foi eficiente em apoiar mais de 70 milhões de cidadãos do Brasil durante sua existência. Inicialmente, surgiu com o Auxílio Emergencial e, posteriormente, com outros benefícios do governo nacional.

Agora, o Caixa Tem está oferecendo uma nova transferência de R$1,4 mil para seus utilizadores. Portanto, os clientes do aplicativo devem permanecer atentos à possibilidade de saque. Assim, descubra mais sobre esse novo pagamento e verifique se você também pode adquirir esse montante por meio do app da Caixa Econômica.

Veja o que é possível receber através do Caixa Tem

Conforme mencionado acima, o aplicativo foi desenvolvido exatamente no mesmo ano em que surgiu a pandemia da Covid-19. Para quem não se recorda desse aspecto específico, o Caixa Tem foi estabelecido como um meio pelo qual o governo poderia repassar os montantes referentes ao Auxílio Emergencial.

A concepção do aplicativo foi fruto de uma colaboração entre o governo e a Caixa Econômica Federal, uma instituição ligada ao Ministério da Fazenda. De maneira oficial, os depósitos do Auxílio Emergencial permaneceram somente até o ano passado.

Por isso, muitos esperavam que o Caixa Tem fosse desativado. No entanto, isso não ocorreu. Na realidade, o governo continuou utilizando o aplicativo para outros fins. Agora, outros subsídios governamentais são pagos por meio do app.

Inicialmente, o Caixa Tem já está responsável por efetuar pagamentos do programa mais renomado do país, o Bolsa Família. Ademais, é viável também acessar pelo aplicativo os depósitos referentes ao Auxílio-Gás. Analogamente, os usuários também podem receber pelo Caixa Tem os montantes do abono salarial PIS.

Saiba como obter R$1,4 mil pelo aplicativo

Foi mencionado anteriormente que o Bolsa Família é um dos repasses já disponíveis para acesso por meio do Caixa Tem. O mais recente pagamento de R$1,4 mil é, na verdade, um depósito destinado ao Bolsa Família. No entanto, é necessário ficar alerta. Infelizmente, nem todos os beneficiários terão acesso a esse impressionante valor.



Para aqueles que desconhecem, o Governo Federal está efetuando os pagamentos do Bolsa Família com base no número de integrantes de uma família beneficiada. Conforme os comunicados governamentais, uma família composta por pelo menos 5 pessoas receberá pagamentos de R$142,00 por cada membro da residência.

Portanto, de acordo com essa diretriz, quanto maior o grupo familiar, maiores serão os depósitos do programa assistencial. Seguindo essa lógica, um montante de R$1.420,00 poderá ser recebido.

Cronograma dos repasses dos benefícios

Abaixo, visualizamos as datas do cronograma de pagamento dos benefícios válido para agosto:

18 de agosto: Depósito do benefício para cidadãos com NIS terminando em 1;

21 de agosto: Depósito do benefício para cidadãos com NIS terminando em 2 (antecipação para 19 de agosto);

22 de agosto: Depósito do benefício para cidadãos com NIS terminando em 3;

23 de agosto: Depósito do benefício para cidadãos com NIS terminando em 4;

24 de agosto: Depósito do benefício para cidadãos com NIS terminando em 5;

25 de agosto: Depósito do benefício para cidadãos com NIS terminando em 6;

28 de agosto: Depósito do benefício para cidadãos com NIS terminando em 7 (antecipação para 26 de agosto);

29 de agosto: Depósito do benefício para cidadãos com NIS terminando em 8;

30 de agosto: Depósito do benefício para cidadãos com NIS terminando em 9;

31 de agosto: Depósito do benefício para cidadãos com NIS terminando em 0.

É importante dizer que os valores podem ser movimentados através do app Caixa Tem, aplicativo que está acessível para os sistemas Android e também iOS, baixados pelos endereços: