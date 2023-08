Descobrir o CPF pelo Nome da Pessoa. Como funciona?

Quando precisamos obter o número do CPF de uma pessoa, uma opção prática é realizar a consulta pelo nome completo. Esse serviço de consulta de CPF pelo nome pode ser muito útil em várias situações, como na contratação de serviços, na realização de compras a prazo ou até mesmo na verificação de informações pessoais. Neste guia completo, vamos explorar como funciona a consulta de CPF pelo nome, quais empresas oferecem esse serviço, como obter autorização para consultar o CPF de alguém e outros meios de consulta disponíveis.

Como funciona a consulta de CPF pelo nome?

A consulta de CPF pelo nome é um serviço oferecido por diversas empresas, tanto online quanto em estabelecimentos físicos. Para realizar a consulta, geralmente é necessário informar o nome completo da pessoa que se deseja consultar e pagar uma taxa para obter o resultado da pesquisa.

No entanto, é importante destacar que a consulta de CPF pelo nome só é permitida em casos específicos, como na contratação de serviços ou na realização de compras a prazo. Além disso, é necessário ter autorização da pessoa para realizar a consulta.

Como obter autorização para consultar o CPF de alguém?

Para obter autorização para consultar o CPF de alguém, é necessário que a pessoa assine um documento específico, autorizando a consulta. Esse documento pode ser obtido em cartórios ou em estabelecimentos que oferecem o serviço de consulta de CPF pelo nome.

É importante ressaltar que apenas empresas conveniadas com birôs de crédito podem consultar CPF pelo nome. Pessoas físicas não têm acesso a esse tipo de consulta. Outra opção para consultar o CPF pelo nome é através da Receita Federal, mas para isso é necessário ir presencialmente em uma unidade da sua cidade. Vale lembrar que somente o titular do documento ou representantes legais podem utilizar o serviço do órgão.

Empresas que oferecem o serviço de consulta de CPF pelo nome

Diversas empresas oferecem o serviço de consulta de CPF pelo nome, como o Mercado Livre, Serasa, SPC, entre outras. Essas empresas são conveniadas com birôs de crédito e possuem acesso aos dados necessários para realizar a consulta.



Você também pode gostar:

Se você precisa consultar o CPF de alguém, pode utilizar os serviços dessas empresas, desde que tenha autorização da pessoa para fazer a consulta. Caso contrário, é necessário ir presencialmente em uma unidade da Receita Federal.

Outros meios de consulta de CPF

Além da consulta de CPF pelo nome, existem também outras opções disponíveis para consultar o CPF de uma pessoa. A Receita Federal, por exemplo, oferece um serviço chamado “Comprovante de Situação Cadastral no CPF”, que permite verificar a situação cadastral do seu CPF. Basta acessar o site da Receita Federal, preencher seu número de CPF e data de nascimento para obter o comprovante.

O Portal Gov.br também oferece o serviço “Consultar CPF”, que permite consultar os dados cadastrais do seu CPF e confirmar a autenticidade das certidões cadastrais. Para utilizar esse serviço, basta acessar o sistema e fornecer suas informações pessoais quando solicitado. Essa opção está disponível para qualquer pessoa cadastrada no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

Outra alternativa é utilizar o site Serasa, que oferece o serviço “Consultar CPF” para verificar a situação cadastral do seu CPF. Basta acessar o site, clicar em “Consultar CPF grátis” e criar uma conta gratuita, caso ainda não tenha uma. Se precisar consultar o CPF de outra pessoa, é necessário ir a uma agência da Receita Federal.

O site Consumidor Positivo também disponibiliza o serviço “Consultar CPF Grátis”, que permite verificar a situação cadastral do seu CPF e identificar possíveis dívidas em seu nome. Acesse o site e forneça suas informações pessoais quando solicitado para utilizar esse serviço.

Além dessas opções, existe também um aplicativo móvel chamado “Consulta CPF – Pessoa Física” disponível na App Store e no Google Play. No entanto, é importante ressaltar que, caso precise consultar o CPF de outra pessoa, só é possível fazê-lo se você for seu representante legal, representante judicial ou procurador. Nesse caso, será necessário ir a uma agência da Receita Federal.

Como obter o Comprovante de Situação Cadastral do CPF

Se você precisa obter o Comprovante de Situação Cadastral do CPF, siga os passos a seguir:

Acesse o site da Receita Federal ou o Portal Gov.br Preencha os campos obrigatórios, como o número do seu CPF e a data de nascimento. Complete a validação do Captcha para confirmar que você não é um robô. Clique no botão “Consultar” ou “Emitir Comprovante” para gerar o Comprovante de Situação Cadastral do CPF.

É importante ressaltar que o Comprovante de Situação Cadastral do CPF apenas confirma a situação cadastral do seu CPF, não fornecendo informações sobre sua situação financeira ou fiscal.

A consulta de CPF pelo nome é um serviço útil e prático para descobrir o número do CPF de uma pessoa. No entanto, é importante lembrar que essa consulta só é permitida em casos específicos e com autorização da pessoa. Além disso, existem outras opções disponíveis para consultar o CPF, como os serviços oferecidos pela Receita Federal, Portal Gov.br, Serasa, Consumidor Positivo e o aplicativo móvel “Consulta CPF – Pessoa Física”. Agora que você conhece as diferentes opções, você pode escolher a que melhor atende às suas necessidades.