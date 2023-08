DESCONTOS nas compras no cartão Nubank surpreendem; entenda como funciona!

Você sabia que é possível conquistar descontos nas compras no cartão Nubank de uma forma simples e que pode fazer o seu dinheiro até render mais no fim das contas? É isso mesmo!

Muito embora as pessoas costumam associar as compras no cartão de crédito com o acúmulo de dívida e custos, a verdade é que, de maneira organizada, é possível economizar nas compras no cartão de um modo simples e super inteligente.

Quer entender melhor esse assunto? Acompanhe este texto e tire as suas dúvidas!

Como fazer para receber grandes descontos nas compras no carão Nubank?

Quando você faz uma compra no cartão de crédito Nubank e decide parcelar o valor em duas, três, doze vezes, você também abre uma boa oportunidade de economizar nas suas compras.

Isso porque, o app do Nubank disponibiliza a função de antecipar parcelas de compras no cartão, e essa antecipação não faz com que você apenas termine de pagar as compras mais cedo, mas, sim, proporciona um desconto bem atrativo para você.

Para você ter uma ideia, o desconto é, atualmente, de 10,58% ao ano. Isso quer dizer que se você parcelar uma compra em 12 vezes, e logo após antecipar, poderá conquistar esse desconto no valor final do produto comprado.

Obviamente, esse tipo de situação só faz realmente sentido quando você faz uma compra no cartão que não tenha a cobrança de juros. Caso haja juros no parcelamento, é preciso fazer as contas para ver se o desconto do Nubank ainda será vantajoso em detrimento à compra à vista.

Dito de outro modo, vamos supor que você vai fazer uma compra de R$ 1000 em 12 vezes no cartão. Se essa compra tiver juros e ficar R$ 1200 parcelada, não haverá benefícios para você na hora de antecipar as parcelas, já que o desconto do Nubank não será o suficiente para arcar com os juros que foram cobrados.

Em contrapartida, se você puder parcelar os mesmos R$ 1000 sem juros, em 12 vezes, e logo após um ou dois dias antecipar todas as parcelas, poderá receber mais de 10% de desconto nesse valor.

Consequentemente, poderá poupar mais dinheiro dessa forma!

Questione sobre os descontos à vista

Além de fazer essa “manobra” de antecipar as parcelas com o intuito de receber mais desconto nas suas compras, lembre-se de que muitos estabelecimentos também oferecem um valor mais competitivo para aqueles consumidores que pagam à vista.

Isto é, deixe claro que você tem a disponibilidade de pagar um produto à vista, caso faça sentido para você, pois, dessa forma, você poderá conquistar um desconto a mais. Há estabelecimentos que podem chegar a dar 15% de desconto à vista, o que seria maior do que o desconto dado na antecipação de parcelas.

Portanto, quando se trata de finanças, tudo é uma questão de análise e planejamento. Faça as contas na hora de garantir mais desconto nas compras e mais dinheiro no bolso. Boa sorte!