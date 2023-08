descubra a diferença entre os cargos

Você tem interesse em seguir a carreira de Delegado de Polícia? Essa é uma profissão que exige muita competência, estudo e preparação, mas também traz muitas vantagens, como reconhecimento, autonomia e ótimos salários.

No entanto, você precisa escolher qual carreira de Delegado quer seguir: a Civil ou a Federal. Mas você sabe qual é a diferença entre elas? Neste artigo, você descobrirá tudo sobre os cargos de Delegado Civil e Federal, quais são as suas atribuições, requisitos, remunerações e como se preparar para os concursos.

O que faz um Delegado de Polícia?

Um Delegado de Polícia é o chefe da Polícia Investigativa, também conhecida como Polícia Judiciária. Ele é o responsável por comandar e supervisionar as investigações criminais, buscando esclarecer os fatos, identificar os autores e coibir os delitos.

Ele tem autoridade para conduzir inquéritos policiais, realizar diligências, interrogatórios, prisões, buscas e apreensões, entre outras medidas.

Um Delegado de Polícia também trabalha em parceria com outros órgãos da segurança pública e da justiça, como policiais militares, bombeiros, peritos, promotores e juízes, para garantir a ordem pública, a prevenção do crime e a proteção dos direitos dos cidadãos.

Qual é a diferença entre a carreira de Delegado Civil e Federal?

A principal diferença entre a carreira de Delegado Civil e Federal está no tipo de crime que cada um investiga. O Delegado Civil atua nos crimes que violam as leis estaduais, como homicídios, roubos, furtos, estelionatos e outros.



Já o Delegado Federal atua nos crimes que violam as leis federais, como tráfico de drogas, contrabando, lavagem de dinheiro e outros.

Outra diferença está no âmbito de atuação de cada um. O Delegado Civil tem jurisdição dentro do seu estado de lotação, podendo atuar em diferentes cidades e regiões. Já o Delegado Federal tem jurisdição em todo o território nacional, podendo ser lotado em qualquer unidade da federação ou até mesmo no exterior.

Além disso, há diferenças nos salários e nas estruturas das carreiras. O Delegado Civil recebe um salário que varia conforme o estado em que atua, podendo ir de R$ 9 mil a R$ 24 mil. O Delegado Federal recebe um salário fixo de R$ 23 mil.

A carreira de Delegado Federal também tem mais possibilidades de ascensão e mobilidade do que a carreira de Delegado Civil.

Quais são os requisitos para se tornar um Delegado de Polícia?

Para se tornar um Delegado de Polícia, seja Civil ou Federal, é preciso ser bacharel em Direito e ter prática jurídica ou policial comprovada. Isso se deve ao fato de que as atividades do cargo exigem conhecimentos jurídicos e legais.

Além disso, é preciso passar em um concurso público muito concorrido e rigoroso. O concurso para Delegado é realizado pelos governos estaduais ou pelo governo federal.

Ele é composto por várias etapas, como provas objetivas, discursivas, orais e de títulos; curso de formação profissional; exames médicos, físicos, psicológicos e biopsicossociais; investigação social; entre outras.

Como se preparar para o concurso de Delegado?

Se você quer se tornar um Delegado de Polícia, você precisa se dedicar muito aos estudos. O concurso tem grande disputa e exige um alto grau de conhecimento nas diversas áreas do direito. Por isso, você precisa ter um plano de estudos bem-organizado e focado nos conteúdos mais cobrados nas provas.

Uma boa dica é fazer um cronograma de estudos que considere o seu tempo disponível, o seu ritmo de aprendizagem e as suas prioridades.

Você pode dividir o seu tempo entre as disciplinas mais importantes, como penal, processual penal, constitucional e administrativa, e as disciplinas complementares, como civil, processual civil, tributário e outros.

Além disso, você precisa fazer muitos exercícios e simulados para testar os seus conhecimentos e se familiarizar com o estilo das provas. Você pode usar materiais de qualidade, como livros, apostilas, videoaulas e cursos online, que te ajudem a revisar os conteúdos e a resolver as questões.

Outra dica é acompanhar as notícias e os editais dos concursos anteriores e atuais para se manter atualizado sobre as novidades e as exigências da carreira de Delegado. Você pode usar sites especializados em concursos públicos, que oferece dicas, informações e materiais para os concurseiros.

A carreira de Delegado de Polícia é uma opção muito atrativa para quem gosta de desafios, justiça e segurança pública. Para se tornar um Delegado, seja Civil ou Federal, é preciso ter formação em Direito, prática jurídica ou policial e passar em um concurso público muito concorrido.

O Delegado pode atuar na esfera estadual ou federal, dependendo do tipo de crime que investiga. A profissão oferece muitos benefícios, como prestígio, autonomia e bons salários.