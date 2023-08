Descubra como a Era Digital está transformando as finanças

O que vem a sua mente quando você ouve o termo “TikTok financeiro”? Para muitas pessoas, a famosa rede social de vídeos curtos é uma ótima ferramenta de entretenimento. Mas para grande parte de seus usuários, ela tem sido um canal para diálogo e organização financeira.

Só que, isso ocorre de forma contrária a outras plataformas e locais virtuais focados em trazer conteúdos informativos sobre o assunto. No TikTok, falar de dinheiro ocorre de forma pouco séria e nada convencional. Saiba mais sobre o assunto a seguir.

TikTok financeiro: a relação entre jovens e dinheiro na plataforma

Na verdade, há um termo específico que designa os conteúdos de dinheiro no TikTok: Girl Math. Traduzido do inglês, a “Matemática de garotas” é um movimento que chegou recentemente no Brasil por meio da plataforma. E ele trata das finanças de forma diferente e até mesmo irônica.

Assim sendo, os vídeos curtos que falam de dinheiro no TikTok evidenciam a realidade dos jovens com relação a esse tema. Veja alguns exemplos:

Há posts falando que quando fazem compras com dinheiro físico e não tiram nada de suas contas e cartões, então não gastaram nada;

Jovens já afirmaram que, para ganhar dinheiro em compras, precisam gastar o suficiente para obter frete grátis;

Além disso, posts apontam que quando uma compra é feita, devolvida e estornada em vale-compras, há ganhos de mercadorias grátis.

O que tudo isso mostra é que há uma linha tênue entre a ironia e o que os jovens acreditam que seja real. Esses são alguns dos efeitos do “TikTok financeiro”.

Efeitos da era digital na forma como se vê o dinheiro



Você também pode gostar:

Para além da bolha do TikTok, muitas das opiniões financeiras que ele traz derivam de novas tecnologias e ferramentas comerciais. Nesse sentido, podemos avaliar como exemplo alguns benefícios oferecidos por lojas em geral:

Frete Grátis;

Flexibilização de pagamentos;

Programas de Cashback;

Programas de indicação e ganhos.

Tudo isso cria uma falsa ilusão de que as pessoas tem mais dinheiro do que parece. E no caso dos jovens, isso se soma ao fato de que a atual geração quase não tem contato com dinheiro físico. Para eles, aplicativos, carteiras e contas digitais são mais palpáveis.

Assim sendo, os efeitos do TikTok financeiro também mostram a necessidade de instituições financeiras se modernizar. Um exemplo claro nesse sentido é o Pix, que transformou a maioria das transações financeiras do país.

E agora de olho nos resultados desse recurso, agora o Banco Central vai dar um passo a frente. O órgão instituir a primeira moeda digital regularizada do país: o Drex. E isso pode trazer uma grande transformação na vida financeira dos jovens do país.

Considerações finais sobre o assunto

A Girl Math, responsável pela classificação de TikTok financeiro, personifica o caráter superficial da relação dos jovens com dinheiro. Mas isso não é necessariamente, algo negativo. Ela pode beneficiar a evolução tecnológica e das relações de cada um com suas finanças.

O fato é que soluções digitais com Pix e Drex podem ajudar a atual geração a entender melhor como funcionam seus gastos. Dessa forma, podem ter um controle maior de como gastam o seu dinheiro. E claro, ajuda-los a reinterpretar de maneira assertiva como funcionam suas finanças.