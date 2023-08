descubra como aumentar seus benefícios seguindo este passo a passo

Antes de começarmos a explorar como é possível aumentar o valor da sua aposentadoria do INSS, é importante entender a importância do planejamento previdenciário. No Brasil, existem dois tipos de sistemas previdenciários: a Previdência Social e a Previdência Privada.

A Previdência Social é o sistema mais comum e obrigatório para os trabalhadores com carteira assinada. Nesse sistema, o brasileiro contribui para o INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, através de descontos diretos no salário, seguindo as regras nacionais.

Já a Previdência Privada oferece uma opção de personalização do plano previdenciário. Nesse caso, o cidadão pode contratar produtos em bancos e estabelecer o valor que deseja contribuir mensalmente, assim como determinar o valor que receberá na aposentadoria ou em caso de invalidez.

Independentemente da escolha, é fundamental ter um planejamento previdenciário para garantir um salário fixo e vitalício durante a velhice ou em situações de incapacidade.

O que é o INSS e por que é importante para a aposentadoria?

O INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, é um órgão público ligado ao Ministério da Previdência Social que é responsável pelo pagamento de benefícios aos trabalhadores. Esses benefícios incluem aposentadoria, auxílio por incapacidade permanente e temporária, salário maternidade, auxílio reclusão, salário família, BPC (Benefício Prestação Continuada) e pensão por morte.

O INSS desempenha diversas funções importantes, como recolher as contribuições mensais dos cidadãos, receber os pedidos de benefícios previdenciários, calcular o valor a ser recebido, processar os documentos e fornecer respostas sobre os pedidos. Todos os pedidos de aposentadoria precisam passar pelo INSS, que é responsável pelo pagamento dos benefícios aprovados.

Como funciona a contribuição para o INSS?

A contribuição para o INSS é realizada mensalmente pelo trabalhador, seja ele formal ou contribuinte individual ou facultativo. O valor a ser pago é baseado no salário mínimo e no teto estabelecido pelo INSS.



Os trabalhadores formais têm o desconto automático realizado em seus salários todos os meses. Já os contribuintes individuais ou facultativos precisam solicitar a Guia da Previdência Social (GPS) para efetuarem o pagamento. Os microempreendedores individuais (MEI) têm o valor da contribuição incluso no Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).

Existem diferentes alíquotas de contribuição para cada faixa salarial, e essas alíquotas são progressivas desde 2020. A tabela do INSS para empregados, empregados domésticos e trabalhadores avulsos é a seguinte:

Salário de Contribuição (R$) Alíquota progressiva para fins de recolhimento ao INSS Até R$ 1.320,00 7,5% De R$ 1.320,01 a R$ 2.571,29 9% De R$ 2.571,30 até R$ 3.856,94 12% De R$ 3.856,95 até R$ 7.507,49 14%

Para os contribuintes individuais, facultativos e MEI, a tabela do INSS é a seguinte:

Salário de Contribuição (R$) Alíquota Valor R$ 1.320,00 5% R$ 66,00 R$ 1.320,00 11% R$ 145,20 De R$ 1.320,00 até R$ 7.507,49 20% Entre R$ 264,00 (salário mínimo) e R$ 1.501,49 (teto)

Como aumentar o valor da sua aposentadoria?

Agora que entendemos como funciona a contribuição para o INSS, vamos explorar como é possível aumentar o valor da sua aposentadoria.

Uma opção para aumentar o valor da aposentadoria é solicitar uma contribuição individual. Isso pode ser feito através de uma Guia Complementar de Recolhimento, utilizando o código 1910. Essa possibilidade está disponível para segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais.

Para realizar a contribuição individual, o trabalhador precisará pagar a diferença entre a alíquota mínima e a alíquota máxima. A guia complementar pode ser emitida de duas formas: através do site da Receita Federal ou comprando a guia em uma papelaria e realizando o pagamento em casas lotéricas.

Diferenças entre contribuinte individual e contribuinte facultativo

É importante entender as diferenças entre o contribuinte individual e o contribuinte facultativo. O contribuinte individual é aquele que exerce atividade remunerada, como empresários e autônomos. Já o contribuinte facultativo não exerce atividade remunerada, como donas de casa e estudantes.

O contribuinte individual tem duas opções de contribuição ao INSS: o plano simplificado e o plano completo. No plano simplificado, a contribuição é de 11% sobre o salário mínimo e dá direito à aposentadoria por invalidez e idade. No plano completo, a contribuição é de 20% e dá direito a todos os tipos de aposentadoria.

Como planejar sua aposentadoria?

Para começar a planejar sua aposentadoria, é importante escolher entre a Previdência Social e a Previdência Privada. Se você já está trabalhando com carteira assinada, já iniciou sua contribuição para a Previdência Social e está cada vez mais próximo de se aposentar.

Se você ainda não está trabalhando, pode optar pela Previdência Social ao ingressar como contribuinte facultativo. A partir do início dos pagamentos, é importante encontrar uma forma de aumentar o valor pago para conseguir um salário maior na aposentadoria.

Ademais, agora você sabe que é possível aumentar o valor da sua aposentadoria do INSS. O primeiro passo é entender o quanto você já contribuiu para o INSS até o momento e, em seguida, solicitar a complementação do valor para somar no cálculo do seu benefício.

Lembre-se da importância do planejamento previdenciário e de buscar informações atualizadas sobre as alíquotas e regras do INSS. Dessa forma, você poderá se preparar melhor para ter uma aposentadoria mais confortável e segura.