Descubra como consultar o resultado da perícia do INSS online

Saber como consultar o resultado da perícia do INSS pela internet é um verdadeiro benefício. Afinal, como não é possível ter a resposta no momento da consulta, ficaria difícil ter que retornar ao instituto para poder saber se a decisão foi positiva ou negativa, não é mesmo?

A boa notícia é que com o avanço da tecnologia é possível ter acesso a informações mais precisas diretamente pela internet. Para isso, basta você seguir alguns passos simples que já poderão te ajudar a ter mais informações sobre o seu caso.

Neste texto, explicamos um passo a passo com todos os detalhes que você precisa saber sobre o assunto. Não deixe de conferir!

Passo a passo de como consultar o resultado da perícia do INSS online

O passo a passo para consultar o resultado da perícia do INSS é super simples e você pode fazer em apenas alguns cliques. Se já tiver o seu login do Gov.br, será ainda mais fácil acessar as informações com agilidade. Veja o passo a passo:

1. Acesse o site ou baixe o app

Hoje em dia, é possível acessar o resultado da perícia do INSS por meio do aplicativo ou do site do Meu INSS. Se você deseja instalar o app no seu celular, para sempre acessar informações importantes sobre os seus benefícios, encontre-o na loja de aplicativos do seu celular e instale normalmente.

Caso não prefira baixa, você pode, simplesmente, acessar o site do Meu INSS e seguir com os passos seguintes.

2. Faça o login com a conta do Gov.br



Para poder acessar mais informações sobre o resultado da sua perícia, é muito importante que você tenha um cadastro Gov.br. Se ainda não tem, precisará fazê-lo para poder criar um login e uma senha.

Depois de fazer o seu cadastro, volte ao app ou site do Meu INSS e continue com o seu login normalmente. Aguarde o carregamento da página para dar continuidade à consulta do seu resultado.

3. Depois do login, vá na aba de serviços

Assim que você fizer o seu login dentro do sistema online do INSS, procure por uma aba na qual está descrito como “Outros serviços”. Clique sobre ela.

Feito isso, você deverá procurar uma opção descrita como “Resultado de Benefício por Incapacidade”.

4. Confira a decisão

Ao chegar ao resultado da perícia do INSS, você poderá visualizar uma aba descrita como “Decisão”. Nela estarão contidas mais informações sobre a possibilidade de você ter passado na perícia e poder receber o seu benefício.

Lembrando, ainda, que a decisão pode demorar um pouco para aparecer no sistema. Caso você siga os passos anteriores, mas ainda não tenha acesso às informações que está procurando, não se preocupe! Aguarde mais algumas horas ou entre no app novamente no dia seguinte.

A resposta costuma ser relativamente rápida, normalmente a partir das 21 h do dia que foi feita a perícia. Ainda assim, quando essa decisão não é divulgada no mesmo dia, procure aguardar cerca de 24 horas para verificar novamente.

Caso o sistema nunca apresente o resultado, entre em contato com o INSS para saber mais.