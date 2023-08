Descubra como Desenrola ajudou a movimentar mais de R$ 8 bilhões em um mês

O Desenrola Brasil é um programa nacional que tem revolucionado a forma como os brasileiros lidam com suas dívidas. Em apenas um mês de atividade, o programa já registrou impressionantes R$8,1 bilhões em dívidas renegociadas.

Esses números evidenciam a força e eficácia do programa em um curto período de tempo, mostrando como ele está transformando vidas e ajudando as pessoas a se livrarem do peso das dívidas.

Um mês de Sucesso

Desde o lançamento do Desenrola Brasil, em 17 de julho, até 11 de agosto, foram renegociados cerca de 1,296 milhão de contratos, beneficiando quase 985 mil clientes bancários. Esses números impressionantes são referentes à Faixa 2 do programa, que engloba clientes com renda superior a 2 salários mínimos, mas que não ultrapassam R$20 mil. É importante ressaltar que, para ser elegível a esse benefício, o cliente não pode estar registrado no Cadastro Único.

Durante esse período, os bancos ofereceram condições especiais para a renegociação de dívidas, permitindo que milhões de brasileiros pudessem regularizar sua situação financeira. Além disso, o programa também ofereceu a oportunidade de “desnegativar” aqueles que possuíam dívidas bancárias de até R$100,00. Através dessa iniciativa, aproximadamente 5 milhões de clientes conseguiram limpar seus nomes, trazendo um alívio financeiro e emocional para essas pessoas.

Adesões abertas até Dezembro

Ainda há tempo para aqueles que desejam aderir ao Desenrola Brasil. O programa aceitará novas adesões até o dia 31 de dezembro deste ano. Portanto, se você está enfrentando dificuldades financeiras e precisa renegociar suas dívidas, não deixe essa oportunidade passar. Aproveite as condições especiais oferecidas pelos bancos e dê um passo importante em direção à sua estabilidade financeira.

O sucesso da Faixa 2 e a chegada da Faixa 1

A adesão em massa à Faixa 2 do Desenrola Brasil demonstra a importância desse programa para diferentes setores da sociedade. Isaac Sidney, presidente da Febraban, ressaltou que a ampla adesão e o interesse nessa faixa são apenas uma prévia do que podemos esperar com a chegada da Faixa 1, prevista para setembro.

O programa vem se mostrando uma solução eficiente e abrangente para a renegociação de dívidas, proporcionando benefícios tanto para os clientes bancários quanto para as instituições financeiras.



Cada instituição financeira adotou abordagens individualizadas para a renegociação dentro do programa Desenrola Brasil. Isso significa que as condições podem variar de banco para banco, sendo necessário entrar em contato com sua instituição financeira para obter mais informações sobre as condições oferecidas.

A perspectiva do Governo

O governo também está otimista em relação aos resultados do Desenrola Brasil. O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, expressou sua expectativa de que o programa consiga renegociar até R$50 bilhões em dívidas bancárias até o final deste ano. Haddad ressaltou a importância cultural de se ter o nome limpo e como as altas taxas de juros podem ser um obstáculo para muitos brasileiros manterem suas finanças em dia.

O Desenrola Brasil surge como uma iniciativa inovadora e abrangente para resolver esse problema e permitir que as famílias retomem o consumo de forma sustentável.

Como ter um cadastro no Desenrola Brasil

Se você ainda não fez seu cadastro no Desenrola Brasil e deseja quitar suas dívidas, siga os passos abaixo:

Acesse o site oficial do programa Desenrola Brasil; Procure pela opção de cadastro e preencha as informações necessárias; Verifique a documentação exigida e providencie os documentos solicitados; Aguarde a confirmação do cadastro e siga as instruções para prosseguir com a renegociação de suas dívidas.

Lembre-se de que cada instituição financeira possui suas próprias regras e condições para a renegociação. Portanto, é importante entrar em contato com seu banco para obter todas as informações necessárias.

Ademais, o Desenrola Brasil está transformando a vida de milhões de brasileiros, oferecendo a oportunidade de renegociar dívidas de forma acessível e com condições especiais. Com resultados impressionantes em apenas um mês de atividade, o programa se mostra uma solução eficiente para aqueles que desejam se livrar do peso das dívidas e retomar o controle de suas finanças.

Ainda há tempo para aderir ao programa e aproveitar as vantagens oferecidas pelos bancos. Não deixe essa oportunidade passar, dê um passo em direção à sua estabilidade financeira e desenrole suas dívidas com o Desenrola Brasil.