descubra como funciona o serviço social do Instituto

O Serviço Social, integrante do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), funciona como uma peça-chave no cenário previdenciário, conforme previsto no Artigo 88 da Lei 8.213/1991. Com uma abordagem inclusiva, este serviço busca atender a todos os segmentos da sociedade, com o propósito de oferecer orientação e suporte a segurados, dependentes e demais usuários da Previdência Social.

A essência do Serviço Social do INSS reside na missão de assegurar que os indivíduos compreendam seus direitos previdenciários e todas as opções disponíveis a eles. Por meio de orientações especializadas e atendimento personalizado, os assistentes sociais desempenham um papel crucial na promoção do acesso a benefícios e serviços, auxiliando os cidadãos.

Os números atuais revelam que existem aproximadamente 1.400 assistentes sociais atuando dentro da autarquia. Eles estão estrategicamente distribuídos pelas Agências da Previdência Social (APS), onde oferecem atendimento diário, prontos para esclarecer dúvidas, fornecer informações precisas e auxiliar na resolução de questões previdenciárias.

Quando necessário, esses profissionais também realizam atendimentos domiciliares, visando alcançar aqueles que não podem se deslocar até as agências. Os assistentes sociais, por meio de orientações e apoio personalizado, se dedicam a simplificar o sistema previdenciário, tornando-o mais acessível e compreensível para todos os brasileiros.

Qual o papel desses profissionais INSS?

No cenário das políticas sociais e previdenciárias, os profissionais da assistência social desempenham um papel fundamental na promoção do acesso a benefícios, serviços e informações vitais para os cidadãos. Atuando dentro do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), esses especialistas têm como missão não apenas esclarecer dúvidas e prestar orientações, mas também avaliar as necessidades sociais dos indivíduos em busca de benefícios específicos.

Esses profissionais são ativos nas palestras ministradas no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) dos municípios, bem como em associações de bairros e organizações civis. Seu papel envolve compartilhar informações previdenciárias e esclarecer dúvidas para comunidades, visando a melhor compreensão dos direitos e benefícios disponíveis.

Além disso, os assistentes sociais do INSS colaboram com a Perícia Médica Federal na avaliação social para a concessão de benefícios específicos. Eles desempenham um papel importante na avaliação do contexto social do requerente, especialmente no que diz respeito ao Benefício de Prestação Continuada (BPC) para pessoas com deficiência e na aposentadoria da pessoa com deficiência.



Atendimento com assistentes sociais

Para aqueles que buscam esclarecimentos sobre questões previdenciárias e assistenciais, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) oferece uma maneira direta e eficiente de obter atendimento qualificado. O serviço de assistência social do INSS é uma valiosa fonte de informações e orientações, e os beneficiários podem agendar um atendimento de forma totalmente remota.

Por meio do serviço “Socialização de Informações – Individual (Serviço Social)”, os cidadãos podem agendar atendimentos individuais com assistentes sociais do INSS. Esse agendamento pode ser realizado com facilidade ligando para a central de atendimento 135. Com o agendamento, os cidadãos têm a oportunidade de receber respostas personalizadas para suas perguntas, além de contar com o suporte necessário para tomar decisões

O agendamento permite que os cidadãos escolham um horário que se ajuste à sua rotina, garantindo uma experiência conveniente e eficaz. Mais informações sobre a assistência social do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem ser obtidas diretamente nos canais oficiais do governo federal.