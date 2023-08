Descubra como o cartão virtual Nubank pode ser automaticamente excluído após 24 horas

O Nubank sempre esteve na vanguarda da inovação financeira, buscando simplificar a vida de seus clientes e promover uma relação saudável com o dinheiro. Confira mais informações importantes!

Descomplicando suas compras online: Nubank introduz cartões virtuais que se excluem automaticamente após 24 horas

Com uma gama de produtos e serviços de fácil utilização, o Nubank revolucionou a forma como lidamos com nossas finanças, e um dos exemplos mais notáveis dessa abordagem é o cartão virtual.

Cartão virtual Nubank: praticidade e controle

Desenvolvido para agilizar as compras online, o cartão virtual Nubank também é compatível com carteiras digitais, como Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay, permitindo compras por aproximação em lojas físicas.

Inovação na experiência do usuário: cartões virtuais com autodestruição

A partir de 7 de agosto de 2023, o Nubank oferecerá aos seus clientes a capacidade de gerar cartões virtuais com data de validade de apenas 24 horas. Esse recurso foi criado pensando na segurança e comodidade dos usuários. Agora, não será mais necessário se preocupar em bloquear ou excluir cartões virtuais utilizados para compras online de sites menos confiáveis ou em transações únicas.

Implantação gradual e necessidade de atualização do aplicativo

É importante destacar que essa funcionalidade será implementada de forma gradual para todos os clientes. Dessa forma, para garantir que você esteja entre os primeiros a desfrutar dessa novidade, mantenha seu aplicativo Nubank sempre atualizado e fique atento às notificações.

Funcionamento dos cartões virtuais temporários do Nubank



No aplicativo Nubank, você tem a opção de criar dois tipos de cartões virtuais. Em suma, os cartões virtuais permanentes são ideais para cadastros frequentes em sites e aplicativos de uso constante, como assinaturas, serviços de streaming e plataformas de entrega e transporte.

Assim, é possível ter vários desses cartões ativos simultaneamente. Já para ocasiões em que as compras não são regulares e em plataformas menos confiáveis, o Nubank oferece a possibilidade de criar um cartão virtual temporário, que automaticamente se tornará inválido após 24 horas. Durante esse período, o cliente pode realizar quantas compras desejar, mas apenas um cartão temporário pode estar ativo ao mesmo tempo.

Passo a passo para criar e utilizar um cartão virtual temporário

Abra o aplicativo Nubank e acesse a seção “Meus cartões”.

Selecione a opção “Criar cartão virtual temporário”.

Insira sua senha de 4 dígitos para prosseguir.

Toque em “Ver dados do cartão” e digite novamente sua senha para visualizar as informações do cartão.

A exclusão automática e o acompanhamento das horas restantes

Após o período de 24 horas, o cartão virtual será automaticamente excluído e o cliente receberá uma notificação informando sobre isso. Contudo, durante a validade do cartão, é possível verificar o tempo restante para a exclusão automática acessando a seção “Meus cartões”.

Se o cliente precisar revisar o histórico de transações realizadas com os cartões virtuais temporários, basta acessar a área de “Cartão de crédito”. Além disso, se surgir a necessidade de solicitar estornos, parcelar compras ou relatar uma operação, basta selecionar a compra específica e seguir as instruções fornecidas.

Uso consciente do cartão virtual temporário

Embora extremamente conveniente, vale ressaltar que o cartão virtual temporário não é apropriado para compras que requerem apresentação do cartão físico, como shows ou eventos esportivos.

No entanto, para compras online ocasionais ou transações com menor grau de confiança, essa funcionalidade do Nubank é uma adição bem-vinda, oferecendo segurança e praticidade aprimoradas em nossas transações digitais.

Portanto, com o recurso de exclusão automática dos cartões virtuais temporários, o Nubank reforça seu compromisso com a inovação responsável e o bem-estar financeiro de todos os usuários. Dessa forma, aproveite essa nova ferramenta e continue a desfrutar da revolução financeira proporcionada pelo Nubank em diversas vertentes.