Descubra como reduzir gastos com gasolina

Se você é proprietário de um veículo, certamente o preço da gasolina é um fator essencial a ser considerado no seu orçamento. Mas você já parou para pensar como esse valor é calculado? Neste artigo, vamos explorar em detalhes como o preço da gasolina é composto, qual a média brasileira e, o mais importante, como você pode economizar combustível. Vamos lá?

Qual o preço da gasolina hoje no Brasil?

O preço médio da gasolina hoje no Brasil é de R$ 5,53, de acordo com o monitor da Petrobras (consulta de agosto de 2023). No entanto, é importante ressaltar que esse valor pode variar de acordo com o estado em que você se encontra. Por exemplo, no mesmo período consultado, o valor médio em São Paulo é de R$ 5,30, enquanto no Rio Grande do Sul é de R$ 5,55 e no Pará é de R$ 5,60.

Essa variação acontece porque o preço da gasolina é calculado levando em consideração diversos fatores, como impostos estaduais e federais, custo do etanol anidro, distribuição, entre outros. É importante destacar que o preço da gasolina é calculado com base nos preços médios cobrados pela Petrobras e aplicados ao consumidor final nos 26 estados e no Distrito Federal, considerando a mistura obrigatória de 27% de etanol anidro.

Como é composto o preço da gasolina?

O preço da gasolina é formado por quatro principais custos: o custo de extração e produção da Petrobras, os impostos federais e estaduais, o custo de distribuição e revenda, e o custo da adição de biocombustíveis. Vamos entender melhor cada um desses custos:

Custo de extração e produção da Petrobras: A Petrobras é responsável pela extração e produção do combustível e cobra uma parte do valor por litro de gasolina. Impostos federais e estaduais: A gasolina está sujeita a impostos tanto federais, como a CIDE, PIS e Cofins, quanto estaduais, como o ICMS. Custo de distribuição e revenda: Após passar pela refinaria, a gasolina é vendida aos distribuidores, que adicionam sua margem de lucro antes de comercializá-la nos postos de combustível. Custo da adição de biocombustíveis: A gasolina comum possui 27,5% de etanol anidro, enquanto a premium possui 25%. Já o diesel possui 10% de biodiesel. O custo desses biocombustíveis também é considerado no preço final da gasolina.

Considerando o preço médio da gasolina de R$ 5,30 no Estado de São Paulo, por exemplo, o valor é distribuído da seguinte forma:

R$ 1,84 (34,7%) para a Petrobras

R$ 0,69 (13%) para impostos federais

R$ 1,22 (23%) para o imposto estadual

R$ 0,67 (12,6%) para o etanol

R$ 0,89 (16,7%) para distribuição e revenda



O que causa redução no preço da gasolina?

A redução ou aumento no preço da gasolina é causada, principalmente, por mudanças na conjuntura do mercado internacional e nas taxas de câmbio. A Petrobras realiza ajustes no valor do combustível para manter a competitividade nos preços da empresa e preservar sua participação de mercado.

Quando o preço do barril de petróleo cai no mercado global, por exemplo, a Petrobras pode aliviar os valores cobrados no Brasil sem perder de vista a referência mundial. Além disso, a política fiscal do país também pode influenciar na cobrança de impostos sobre o combustível, o que pode resultar em redução no preço da gasolina.

As quedas de preço também têm como objetivo otimizar os ativos de refino, buscando um equilíbrio com os valores praticados no mercado nacional e internacional.

5 dicas para economizar gasolina

Agora que você já sabe como o preço da gasolina é calculado, vamos compartilhar algumas dicas para você economizar combustível:

Faça manutenção preventiva

Uma manutenção preventiva adequada é essencial para garantir um bom desempenho do veículo e evitar o consumo excessivo de gasolina. Certifique-se de fazer as revisões periódicas, trocar o óleo dentro do prazo recomendado, calibrar os pneus, verificar os freios e seguir as instruções de manutenção do fabricante.

Mantenha uma velocidade constante

Acelerar e frear bruscamente podem aumentar consideravelmente o consumo de combustível. Portanto, procure dirigir com suavidade e manter uma velocidade constante sempre que possível. Utilizar o piloto automático também pode ajudar a manter uma velocidade estável.

Prefira rotas com menos trânsito

O trânsito intenso pode aumentar o consumo de combustível devido às paradas e arrancadas frequentes. Por isso, na hora de planejar seus trajetos, prefira rotas com menos semáforos e congestionamentos. Às vezes, é possível até mesmo economizar combustível em um caminho mais longo, desde que seja mais livre de tráfego.

Fique atento ao peso do veículo

O peso extra no veículo pode aumentar o consumo de combustível. Portanto, se você quer economizar, evite carregar objetos desnecessários no porta-malas e mantenha o carro o mais leve possível.

Use menos o ar-condicionado

O ar-condicionado é um dos itens que mais consome combustível em um veículo. Sempre que possível, aproveite o clima menos quente e economize combustível ao abrir os vidros do carro. Essa prática pode aliviar seu bolso e reduzir o consumo de gasolina.

Agora que você sabe como o preço da gasolina é calculado e tem algumas dicas para economizar combustível, coloque essas informações em prática e aproveite para economizar no seu dia a dia. Lembre-se que pequenas mudanças de hábito podem fazer uma grande diferença no seu bolso e no meio ambiente.