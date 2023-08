descubra mais sobre a carreira militar e confira oportunidades abertas

O Dia do Soldado é uma data que homenageia aqueles que dedicam suas vidas à proteção e segurança da nação.

No Brasil, o Dia do Soldado é comemorado em 25 de agosto, data de nascimento do Marechal Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, considerado o patrono do Exército Brasileiro.

Este dia é uma oportunidade de reconhecer o compromisso e a coragem daqueles que escolheram servir nas forças armadas.

Soldados são indivíduos que abraçam o dever de defender o país, muitas vezes colocando suas próprias vidas em risco para garantir a segurança e a estabilidade da sociedade.

O que faz um soldado?

O soldado desempenha um papel fundamental nas forças armadas do país, sendo responsável por uma série de tarefas e funções relacionadas à segurança nacional e à defesa do território.

Suas atividades podem variar de acordo com a especialização, o ramo das forças armadas (Exército, Marinha, Aeronáutica) e as necessidades específicas da missão. A seguir você confere as funções gerais do posto:

Treinamento e Preparação: Soldados passam por um treinamento intensivo para desenvolver habilidades físicas, táticas e técnicas necessárias para sua função. Isso inclui aprender a manusear armas, realizar manobras táticas, operar equipamentos específicos e adquirir habilidades de sobrevivência.

Defesa e Proteção: A principal responsabilidade de um soldado é defender o país e proteger seus cidadãos contra ameaças internas e externas. Isso pode envolver a participação em operações de combate, a defesa de fronteiras e pontos estratégicos, e a resposta a situações de crise e emergência.



Manutenção da Ordem: Soldados também podem ser chamados para manter a ordem em situações de tumulto civil, protestos ou desordens públicas. Eles podem ser destacados para garantir a segurança durante eventos especiais ou para auxiliar forças de segurança interna.

Operações de Paz: Em algumas situações, soldados são enviados para operações de paz em outras nações, trabalhando sob mandato internacional para promover a estabilidade, a segurança e a reconciliação em áreas afetadas por conflitos.

Ajuda Humanitária: Soldados podem ser mobilizados para fornecer assistência humanitária em casos de desastres naturais, distribuindo suprimentos, resgatando pessoas em perigo e prestando auxílio médico e logístico.

Treinamento de Forças Locais: Em contextos de cooperação militar com outros países, soldados podem ser envolvidos no treinamento e capacitação de forças de segurança locais para fortalecer a segurança e estabilidade desses países.

Cooperação Internacional: Em alguns casos, os soldados podem participar de exercícios e programas de treinamento conjuntos com forças armadas de outros países, promovendo a interoperabilidade e o entendimento mútuo.

Desenvolvimento Profissional: Além de suas tarefas operacionais, soldados também se envolvem em treinamentos contínuos, aprimorando suas habilidades e conhecimentos para se adaptarem às mudanças na tecnologia e nas táticas militares.

Quanto ganha um soldado?

O salário de um soldado pode variar de acordo com a graduação. No caso de um soldado recruta, posto mais inferior, o soldo mensal é de R$ 1.096,86, com as gratificações e benefícios, o valor total chega a R$ 1.209,88.

Já um Soldado de 2º Classe ou Soldado de 1º Classe não especializado, o soldo é de R$ 1.756,54, podendo chegar a R$ 2.409,65.

Para um Soldado de 1º Classe (especializado e engajado), a remuneração mensal é de R$ 1.926,00, somando os benefícios e gratificações pode alcançar o valor de R$ 2.874,25.

Como ser um soldado do exército brasileiro?

O ingresso nas forças armadas como soldado é realizado por meio de processos seletivos divulgados por meio de editais no site do exército.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve atender aos seguintes requisitos:

Ser cidadão brasileiro;

Ter idade mínima (varia de acordo com o ramo);

Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (para homens);

Ter concluído o ensino fundamental ou médio (dependendo do concurso);

(dependendo do concurso); Não possuir antecedentes criminais.

Geralmente, o processo seletivo inclui etapas de prova escrita abordando temas como língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e específicos, além de exames de saúde e avaliações físicas.

Ao ser aprovado em todas as etapas, o candidato é matriculado no curso de formação. Esse curso inclui treinamento militar e capacitação técnica.

Quais editais abertos para soldado?

Atualmente, o Exército Brasileiro não possui nenhum edital aberto para o posto. No entanto, quem ainda assim tem interesse em ingressar nas forças armadas pode se candidatar para o processo seletivo da 10º Região Militar que atende os estados do Ceará e Piauí.

Ao todo, três editais ofertam vagas para o Serviço Técnico Temporário Voluntário, tanto para cabos, quanto para sargentos e oficiais.

Os candidatos devem possui níveis fundamental, médio e superior, respectivamente, para concorrer a uma das oportunidades.

As inscrições ficam abertas até o dia 01 de setembro, diretamente pelo site da 10º Região Militar.

Maiores informações podem ser obtidas nos editais.