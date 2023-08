Descubra o clima previsto para 09/08/2023

Você está curioso para saber como será o clima amanhã no Brasil? Então você veio ao lugar certo! Neste artigo, você vai conferir a previsão do tempo para as principais regiões e capitais do país, baseada nos dados do INMET e do Climatempo.

Assim, você vai saber se vai fazer sol, chuva, frio ou calor, e se preparar para aproveitar o dia da melhor forma possível.

Além disso, você vai ficar por dentro dos alertas meteorológicos, que indicam os possíveis riscos e perigos relacionados ao tempo. Por isso, acompanhe!

Clima previsto para Região Norte

A Região Norte terá um dia de muita chuva e tempestades isoladas em quase todos os estados, com temperaturas elevadas e baixa umidade do ar. Ademais, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas no norte do Amazonas, no norte do Pará e em Roraima, devido à influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

Com isso, as capitais Manaus, Belém e Boa Vista podem ter chuva rápida à tarde ou à noite. O INMET emitiu alerta amarelo para chuvas e ventos intensos para o Acre, Rondônia, sul e centro do Amazonas, além do sudoeste do Pará.

Região Nordeste terá sol entre nuvens

O clima previsto para a Região Nordeste é de um dia de sol entre nuvens na maior parte dos estados, com temperaturas amenas no litoral e altas no interior.

Desse modo, há previsão de chuva fraca e passageira no litoral leste, desde o Rio Grande do Norte até a Bahia, devido aos ventos úmidos que sopram do oceano. As capitais Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Aracaju e Salvador podem ter chuviscos isolados. Ainda, as demais capitais terão tempo aberto e quente.

O INMET emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para baixa umidade para os estados da Bahia, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Então, isso significa que a umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20%, o que pode causar ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. Além disso, há maior risco de incêndios florestais.

Região Centro-Oeste, o clima previsto é de sol forte e calor

A Região Centro-Oeste terá um dia de sol forte e calor em todos os estados, com temperaturas acima dos 30 °C e baixa umidade do ar. Não há previsão de chuva para a região, que segue sob a influência de uma massa de ar seco. Assim, as capitais Cuiabá, Campo Grande, Brasília e Goiânia podem ter índices críticos de umidade, abaixo dos 20%, o que aumenta o risco de incêndios florestais e problemas respiratórios.

O INMET emitiu um alerta laranja de perigo para baixa umidade para os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Logo, isso significa que a umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 12%. Aliás, o que pode causar ressecamento da pele, irritação dos olhos, boca e nariz, dificuldade para respirar, dor de cabeça, aumento do risco de doenças respiratórias e incêndios florestais.

Região Sudeste

A Região Sudeste terá um dia de sol e calor em quase todos os estados, com temperaturas elevadas e baixa umidade do ar. No entanto, uma frente fria avança pelo litoral sul da região e provoca aumento de nuvens e chuva fraca no sul e leste de São Paulo e no sul do Rio de Janeiro. As capitais São Paulo e Rio de Janeiro podem ter queda de temperatura e garoa à noite. As demais capitais terão tempo firme e quente.

O INMET emitiu alerta meteorológico laranja para o declínio de temperatura para o estado de São Paulo e litoral do Rio de Janeiro amanhã. Além disso, existe o alerta amarelo para o litoral carioca para ventos costeiros, com movimentação de dunas sobre as construções.

Outro alerta amarelo para a região, se deve a chuvas intensas nas regiões do Espírito Santo e Norte do Rio de Janeiro.

Região Sul

Por fim, o clima previsto para a Região Sul terá um dia de tempo instável em todos os estados, com nebulosidade variável e chuva moderada a forte em alguns momentos. Pois, uma frente fria avança pela região e provoca queda de temperatura e ventos fortes. Há risco de temporais isolados no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. As capitais Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre podem ter trovoadas e rajadas de vento.

O INMET emitiu um alerta laranja de perigo para tempestades para os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Desse modo, isso significa que a chuva pode variar entre 60 mm/h a 100 mm/h ou acima de 400 mm/dia. Consequentemente, pode causar alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, transbordamentos de rios, inundações e danos materiais.

Se você mora ou vai visitar a Região Sul amanhã, prepare-se para enfrentar o tempo chuvoso e frio, que pode trazer transtornos e perigos.