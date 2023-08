descubra o segredo deste local

Você conhece a loja misteriosa? Este é um local que vende uma mercadoria aparentemente desconhecida. E a sua missão será justamente adivinhar o que é. Sim, saiba que isso é possível, basta prestar bastante atenção nas pistas para dar a sua resposta.

Dito isto, vamos para o nosso desafio de hoje. Então, tente adivinha o que a loja misteriosa vende, com base na conversa entre o seu atendente e um cliente.

Desvende o mistério da loja misteriosa

Bom, tudo começa com um cliente que entra na loja e começa a conversar com o vendedor. Ele vai se informar do preço de suas mercadorias, sabendo do que se trata:

O cliente chega para o vendedor, aponta para determinado item e pergunta a ele: quanto custa 3? O lojista responde: 400 reais. Em seguida o comprador pede: e quanto custa 100? E ouve como resposta 300 reais.

Ao ouvir os preços, o cliente pensa um pouco e depois pergunta: certo, e quanto custa 13? O vendedor responde a ele: 500 reais. A resposta agrada o comprador, que decidido informa: ok, vou levar 22. O lojista lhe responde: certo são 1000 reais.

A partir desse diálogo, você consegue adivinhar o que vende a loja misteriosa? Preste atenção nas pistas das conversas de ambos, sobretudo com relação aos valores. Parece que algo ali não fecha direito, não é mesmo? Mas existe uma mercadoria que se encaixa perfeitamente aqui.

Resposta do desafio



E então, conseguiu adivinhar o que vende a loja misteriosa? Não? Fique tranquilo, pois esse teste é bastante desafiador. Você precisa prestar atenção em cada detalhe da conversa entre o cliente e o vendedor. O segredo está nas palavras do que o comprador está dizendo.

Conseguiu adivinhar? Quando o comprador está pedindo o preço de 3, 100 e 13, ele está apontando para letras, que podem ser usadas em rótulos ou letreiros. Sim, esta é a mercadoria. Veja só! Cada letra vendida na loja misteriosa custa 100 reais. Assim sendo:

O preço de três (3), é de 400 reais;

O valor para cem (100) é de 300 reais;

Já o preço de treze (13) fica em 500 reais;

Por fim, o preço de vinte e dois (22) tem o total de 1000 reais.

Se você conseguiu acertar seguindo esta linha de raciocínio, meus parabéns. Então significa que suas habilidades de dedução estão super afiadas. E como falamos, caso não tenha chegado a essa conclusão, fique tranquilo. A loja misteriosa testa ao máximo a capacidade lógica das pessoas.

Passe o desafio da loja misteriosa para frente

Será que seus amigos, familiares e conhecidos são capazes de decifrar o mistério do que vende esta loja? Faça esse desafio para pessoas que você acredita que adorarão tentar resolvê-lo. Dê as dicas necessárias e veja como eles se saem nessa tarefa.

Este é um teste que pode ser feito por pessoas de todas as idades. Assim, de crianças a idosos, todos poderão se divertir tentando adivinhar o que a loja misteriosa comercializa. E claro, também farão um belo exercício cerebral.