Descubra onde está a galinha e desvende mistério!

A criação das galinhas, atualmente, faz parte da renda total ou parcial de inúmeros agricultores e empresas espalhadas pelo mundo. Então, neste artigo, iremos trazer um teste visual para mensurar sua atenção. Confira a seguir!

Um pouco mais sobre a história das galinhas

De modo geral, as galinhas consolidaram-se aves de extrema importância para a agricultura, concedendo ovos e carnes utilizados totalmente em diversas receitas e/ou alimentos industrializados.

A espécie selvagem, chamada de Gallus gallus, tem sua origem no Sudeste Asiático, como, por exemplo, em florestas tropicais da Índia, Camboja, Laos, Tailândia e China.

Basicamente, as galinhas eram atraídas pelas clareiras e bordas das florestas à procura de tanto alimento quanto proteção contra animais predadores, assim, elas começaram a se expandir para demais lugares.

Além disso, de acordo com pesquisadores, a domesticação da ave tenha começado por volta de 6000 a.C.

Vale ressaltar, que o interesse era apenas por conta das suas penas e produção de ovos. No entanto, com o passar dos anos, conseguiram observar que as galinhas eram ricas fontes de proteína e as mesmas começaram a ser abatidas e consumidas no dia a dia.

Graças ao avanço do comércio, essas aves começaram a ser vendidas em diversos cantos do mundo inteiro, ganhando popularidade rapidamente. Na Roma e Grécia, por exemplo, eram associadas a Ceres e Deméter (deusas da agricultura e fertilidade.

Agora, vamos ao teste visual, tente encontrar na figura abaixo a galinha que está apenas com dois ovos no seu ninho.



Descubra onde está a galinha que possui apenas 2 ovos

A proteína dos ovos de galinha, contribuem para diminuir a pressão arterial, melhora a saúde óssea e elevar a massa muscular do nosso corpo.

Ademais, os ovos também correspondem a uma fonte riquíssima em selênio, um antioxidante de muita relevância para o bom funcionamento da tireoide, nosso sistema imunológico e saúde mental, com vitaminas B12, B6, D, ferro e zinco.

Não conseguiu achar a galinha que está faltando um dos ovos? Veja a resposta!