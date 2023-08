Descubra quando e como será pago o abono salarial!

O Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) são benefícios criados pelo governo brasileiro para garantir uma renda extra aos trabalhadores. O PIS é destinado aos empregados da iniciativa privada, enquanto o PASEP é voltado para os servidores públicos.

Os programas têm como objetivo principal promover a distribuição de recursos para os trabalhadores, incentivando a formalização do emprego e contribuindo para o desenvolvimento econômico do país. O valor do benefício é calculado com base no tempo de trabalho e no salário do trabalhador.

Quem tem direito ao PIS/PASEP?

Para ter direito ao PIS/PASEP, o trabalhador precisa atender a alguns requisitos. No caso do PIS, é necessário:

Estar cadastrado no Programa de Integração Social há pelo menos cinco anos;

Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias consecutivos ou não;

Ter recebido uma remuneração média de até dois salários mínimos;

Ter os dados trabalhistas devidamente informados e atualizados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Já para o PASEP, os requisitos são semelhantes, mas voltados para os servidores públicos.

Como é calculado o valor do PIS/PASEP?

O valor do PIS/PASEP é calculado com base na quantidade de meses trabalhados no ano-base. A cada mês trabalhado, o trabalhador acumula uma parcela do benefício, que é pago de forma proporcional ao salário mínimo vigente.

Por exemplo, suponha que o salário mínimo seja de R$ 1.500 e o trabalhador tenha trabalhado por 6 meses no ano-base. Nesse caso, ele terá direito a receber 6/12 avos do valor do salário mínimo como PIS/PASEP.



Calendário de pagamento do PIS/PASEP

O calendário de pagamento do PIS/PASEP varia a cada ano e é divulgado pelo governo federal. Geralmente, os pagamentos são realizados de acordo com a data de nascimento do trabalhador.

É importante ficar atento ao calendário e aos prazos estabelecidos, pois o não saque do benefício dentro do período determinado pode levar à perda do valor.

Atraso no pagamento do PIS/PASEP em 2022

No ano de 2022, houve um atraso no pagamento do PIS/PASEP devido à realocação dos recursos para o custeio do Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm) durante a pandemia.

Inicialmente, esperava-se que o pagamento do PIS/PASEP do ano-base 2022 fosse realizado até o final de 2023. No entanto, devido aos impactos da pandemia, o governo federal anunciou que o pagamento será realizado somente em 2024.

Previsão de aumento no valor do PIS/PASEP em 2022

Uma boa notícia para os trabalhadores é que há previsão de aumento no valor do PIS/PASEP em 2022. Isso ocorrerá devido ao reajuste do piso salarial, que influencia diretamente no valor do benefício.

O governo Lula cogita aumentar o salário mínimo de 2024 para R$ 1.421. Com essa mudança, os trabalhadores poderão receber um aumento de 7,65% em comparação ao piso nacional de 2023.

É importante lembrar que o valor do PIS/PASEP é acumulado mensalmente e só é pago quando atinge o teto equivalente ao salário mínimo vigente.

Como sacar o PIS/PASEP?

Para sacar o PIS/PASEP, o trabalhador precisa seguir algumas etapas. Primeiro, é necessário constatar o direito ao abono salarial no ano-base, ou seja, verificar se atende aos requisitos mencionados anteriormente.

Em seguida, é preciso acompanhar o calendário de pagamentos divulgado pelo governo e comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal (no caso do PIS) ou a uma agência do Banco do Brasil (no caso do PASEP) com os documentos necessários para realizar o saque.

Ademais, o PIS/PASEP é um benefício importante para os trabalhadores, proporcionando uma renda extra com base no tempo de trabalho e no salário recebido. Apesar do atraso no pagamento do benefício em 2022, há previsão de aumento no valor, o que é uma boa notícia para os trabalhadores.

É fundamental que os trabalhadores estejam atentos aos requisitos e prazos estabelecidos para garantir o recebimento do PIS/PASEP. Acompanhar o calendário de pagamentos e realizar o saque dentro do período determinado são ações essenciais para não perder o benefício.

Portanto, fique atento aos seus direitos e aproveite o PIS/PASEP para melhorar sua situação financeira.