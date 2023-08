Descubra quanto ganham as Campeãs

No próximo dia 20 de agosto, Inglaterra e Espanha deverão duelar dentro das quatro linhas para definir quem será a grande campeã da Copa do Mundo Feminina da FIFA. A edição em questão foi iniciada no último dia 20 de julho, e contou com a participação de 32 seleções de todos os continentes.

Agora, algumas dúvidas ficam no ar: qual é o valor que vai ser pago para as grandes campeãs do torneio? quanto cada uma das jogadoras campeãs poderão levar para casa? qual é a diferença de valor para o que é pago na Copa do Mundo de futebol masculino?

Premiação é histórica

De antemão, é possível adiantar que o valor que vai ser repassado pela FIFA para as jogadoras será histórico. Nunca na história do Mundial, uma seleção vai receber tanto dinheiro por ter vencido uma Copa do Mundo. Ao menos é o que garante o presidente da Federação Internacional de Futebol, Giani Infantino.

Antes de falar sobre o valor pago para a campeã, cabe lembrar que a FIFA já confirmou a distribuição de US$ 110 milhões para todas as federações. Assim, independente do desempenho dos times na competição, o fato mesmo é que cada federação vai receber uma parcela deste dinheiro, ou seja, algo em torno de R$ 527 milhões.

Este é o valor, por exemplo, que vai ser repassado para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Mesmo depois de a Seleção Feminina de Futebol ter feito a sua pior campanha na história do Mundial, sendo eliminada na primeira fase, o fato é que a federação vai receber R$ 527 milhões assim como todos os outros times envolvidos no torneio.

Deste montante, estima-se que US$ 61 milhões sejam divididos entre as equipes, e outros US$ 49 milhões sejam divididos entre as jogadoras de cada seleção. Traduzindo para a atual cotação do real, estamos falando de R$ 292 milhões para cada confederação, e outros R$ 235 milhões para dividir entre as jogadoras de cada time.

Premiações individuais

Ainda de acordo com a FIFA, pela primeira vez, haverá também uma premiação extra para as jogadoras que fazem parte do torneio. Veja abaixo:



US$ 30 mil (R$ 144 mil) para cada uma das 368 jogadoras das 16 seleções eliminadas na primeira fase;

US$ 60 mil (R$ 288 mil) para cada uma das 184 jogadoras das oito seleções eliminadas nas oitavas;

US$ 90 mil (R$ 433 mil) para cada uma das 92 jogadoras das quatro seleções eliminadas nas quartas;

US$ 165 mil (R$ 794 mil) para cada uma das 23 jogadoras da seleção 4ª colocada;

US$ 180 mil (R$ 866 mil) para cada uma das 23 jogadoras da seleção 3ª colocada;

US$ 195 mil (R$ 938 mil) para cada uma das 23 jogadoras da seleção vice-campeã;

US$ 270 mil (R$ 1,3 milhão) para cada uma das 23 jogadoras da seleção campeã.

E a campeã?

Mas vamos ao que interessa para muita gente: o que vai acontecer com a Seleção campeã? Segundo as informações da FIFA, para além do valor base que vai ser dividido entre as seleções, haverá também um pagamento por desempenho, e é neste contexto que entra a premiação das seleções que passam de fase.

A lógica é a mesma usada na Copa do Mundo masculina: quanto mais o time passar de fase, mais alta será a premiação. Veja na tabela abaixo:

Fase de grupos = US$ 1,56 milhão (R$ 7,5 mi);

Oitavas de final = US$ 1,87 milhão (R$ 9 mi);

Quartas de final = US$ 2,18 milhões (R$ 10,5 mi);

4º lugar = US$ 2,455 milhões (R$ 11,8 mi);

3º lugar = US$ 2,61 milhões (R$ 12,5 mi);

Vice-campeão = US$ 3,015 milhões (R$ 14,5 mi);

Campeão = US$ 4,29 milhões (R$ 20,6 mi).

Diferenças na Copa do Mundo

Os números parecem altos, e realmente são altos, sobretudo quando se compara com outras edições da Copa do Mundo Feminina. Contudo, também é fato que todos os valores apresentados acima ainda estão bem abaixo do que é pago para a Copa do Mundo Masculina. Em um nível de comparação, a Argentina, que ganhou o último Mundial entre os homens recebeu muito mais do que os patamares apresentados acima.

A federação do país vizinho recebeu nada menos do que US$ 42 milhões, algo em torno de R$ 222 milhões na cotação atual. Espanha ou Inglaterra deverão receber algo em torno de 10% disso no domingo (20).