Descubra tudo sobre a NOVA LEI do 14º salário do INSS para aposentados

Não é incomum que os brasileiros desejem ter um dinheiro extra todos os anos para lidar com despesas inesperadas e realizar planos que antes pareciam distantes. Essa necessidade não se restringe apenas à população em geral, mas também aos aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Para eles, seria uma verdadeira benção contar com um 14º salário anual, que complementaria a renda e aliviaria as despesas. Felizmente, essa questão já está sendo discutida há algum tempo e há esperança para que se torne uma realidade em breve.

A nova lei do 14º salário do INSS

Recentemente, foi anunciada uma nova lei relacionada ao 14º salário do INSS, uma medida que certamente é vista como um presente para os beneficiários, especialmente em tempos de dificuldades econômicas decorrentes da pandemia. Essa lei está representada pelo Projeto de Lei (PL) nº 4367/2020, de autoria do deputado federal Pompeo de Mattos.

Embora ainda esteja em tramitação, se aprovada, garantirá aos aposentados e pensionistas do INSS o direito ao recebimento desse benefício adicional.

A origem da ideia da lei

Contrariando o que muitos imaginam, a ideia de um 14º salário para os aposentados e pensionistas do INSS não é recente. Na verdade, ela começou a ser debatida no ano de 2020, como uma forma de auxiliar a população brasileira a enfrentar as consequências econômicas da pandemia.

Na época, o foco era direcionado para aqueles que recebiam até dois salários mínimos por mês. Agora, em 2023, o Projeto de Lei encontra-se em processo de votação na Câmara dos Deputados e, caso receba votos suficientes, seguirá para o Senado.

Opiniões divergentes sobre o 14º salário

É importante ressaltar que a proposta do 14º salário do INSS tem dividido opiniões, uma vez que pode impactar consideravelmente os cofres do Governo Federal. No entanto, para a população em geral, a aprovação desse benefício é aguardada com ansiedade.



O dinheiro extra anual do 14º salário do INSS será extremamente útil para realizar compras necessárias, quitar dívidas e lidar com as despesas típicas do final e início do ano, como o pagamento do IPVA.

O papel do INSS na vida dos brasileiros

Desde sua fundação em 1990, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem sido o local para onde os brasileiros devem recorrer quando chega o momento de solicitar aposentadoria ou pensão do governo. Cada pedido de benefício passa por uma avaliação criteriosa, que inclui perícia e outras iniciativas, a fim de identificar quem tem direito aos repasses mensais.

Ademais, a expectativa em torno da aprovação da lei do 14º salário do INSS é grande, especialmente para os aposentados e pensionistas que enfrentam dificuldades financeiras. Essa medida, que já está em debate há algum tempo, representa uma oportunidade de alívio econômico e uma forma de complementar a renda anualmente.

Resta aguardar o desenrolar do processo legislativo para saber se o 14º salário do INSS se tornará realidade e ajudará a melhorar a qualidade de vida desses beneficiários.