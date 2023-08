Deseja ter um bichinho em casa? Conheça o “Tinder” da adoção de pets

Já pensou em um “Tinder” da adoção de pets? Pois é, o aplicativo Hyppet tem a intenção de conectar animais para adoção com pessoas que querem novos companheiros de quatro patas. Então, vem entender como o app funciona e como adotar um amiguinho por ele.

“Tinder” da adoção de pets

Antes mesmo de conhecer o app destinado para adoção de pets, é importante entender o conceito de Tinder usado aqui. Ele é um aplicativo de relacionamento que conecta pessoas a partir de interesses em comum. Dessa forma, os usuários definem um perfil e podem escolher um parceiro(a) de acordo com ele.

Na plataforma, você vê a foto de concorrentes que atendem o perfil descrito e pode dar match (que é corresponder) ou passar. Já o Hyyppet tem como objetivo fazer com que pets possam ser localizados virtualmente e encontrem lares perto de onde estão.

Imagine que você quer adotar um cachorro. Então, ao invés de procurar em vários lares de adoção, pode baixar o aplicativo e conferir o que está mais próximo de sua casa e que pode ser adotado o quanto antes.

Hyppet é um aplicativo de adoção de pets no Brasil

A Hyppet é o “Tinder” da adoção de pets. Afinal, é o aplicativo brasileiro de adoção que está disponível para Android e iOS. Dessa forma, ele permite que o usuário encontre um animal que esteja em uma ONG, Organização Não Governamental, ou em um lar temporário e que está disponível para ganhar um novo lar, seguro e responsável.

Os usuários ainda têm a opção de colocar um pet para adoção. Portanto, podem criar um perfil com todas as informações do pet, para que as demais pessoas possam ajudar na busca de um novo lar para o animal.

Feira de adoção virtual

Muito similar ao Tinder, o aplicativo funciona como se fosse uma feira de adoção virtual. Assim, o adotante pode ver diversos animais de acordo com a sua localização e curtir os que mais gostar.

Se você se identificar com um dos pets anunciados, seja um cão ou um gato, pode entrar em contato com o perfil pelo chat disponível na própria plataforma. Então, se ficou interessado, veja mais sobre o app a seguir.

Como funciona o “Tinder” da adoção de pets

O “Tinder” da adoção de pets foi criado em 2019 por dois amigos que tinham o objetivo de ajudar cachorros abandonados a encontrarem lares amorosos. Assim, a Hyppet nasce como uma facilitadora para que as pessoas possam encontrar e ajudar os animais a saírem das ruas e das organizações.

Por meio de fotos e descrições de perfil, tenta conectar os pets em adoção com seus futuros donos. Além disso, usa a localização próxima a seu favor para reduzir empecilhos como transporte.

Os criadores do aplicativo ainda atuam no processo de pós-adoção, afinal, querem o bem-estar do animal, que muitas vezes já eles foram vítimas de maus-tratos e abusos. Então, há uma grande preocupação para que essas situações não voltem a acontecer.

Já foram mais de 600 adoções responsáveis por meio do aplicativo. Inclusive, a empresa Hyppet também atua em outros segmentos desse mercado, como causas sociais como o resgate de animais de rua e ressocialização de pets que passaram por situações traumáticas.

Campanha “Fama de Mau”

O “Tinder” da adoção de pets também foi responsável por desenvolver a campanha “Fama de Mau”, que era uma coleção de bandanas que parte da venda era destinada para apoiar a causa Pits Ales.

A Pits Ales é uma organização especializada no tratamento e socialização de pit bulls que foram abandonados. O nome faz referência ao preconceito de muitas pessoas de que esses animais são violentos e que podem causar mal aos seres humanos.

O que posso fazer no “Tinder” da adoção de pets?

No “Tinder” da adoção de pets, você encontra os animais para adoção na aba “Quero Adotar”. Porém, se seu objetivo é ajudar a encontrar um lar para um animal, pode acessar a aba “Cadastrar pet para adoção”.

Neste caso, você deve inserir as fotos do pet para adoção e também inserir informações sobre o animal. Além disso, consegue ver todos os pets que curtiu na aba “Pets Curtidos” e pode acompanhar as adoções realizadas pela aba “Finais Felizes”.

O Instagram da Hyppet também compartilha finais felizes de cães que foram adotados por meio do app. Por fim, você pode ser parceiro do aplicativo, entrando na aba “seja um parceiro”.