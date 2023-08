Desenrola Brasil entra em NOVA FASE; saiba como APROVEITAR

O total de habitantes do Brasil enfrentando dificuldades financeiras por conta de obrigações pendentes é sem dúvida motivo de grande preocupação. Atualmente, de acordo com o levantamento mais recente do Mapa da Inadimplência do Serasa, um pouco acima de 71 milhões de cidadãos do país estão lidando com inadimplência. A escassez de poder aquisitivo desses indivíduos acarreta inúmeras complicações não apenas para eles, mas também para o Brasil em sua totalidade. Por isso, o Desenrola Brasil é de suma importância para os cidadãos.

Felizmente, já estão em vigor certas medidas no país que dão aos endividados a chance de resolverem suas pendências e reabilitarem suas reputações financeiras. Um destes recursos é o mais recente programa do Governo Federal do Brasil: o Desenrola Brasil. O programa visa a renegociação de dívidas com descontos surpreendentes.

Compreenda quais são as implicações de um histórico de crédito negativo

Claramente, nem sempre é viável quitar todas as obrigações pontualmente. Afinal, vivemos em um período tão agitado que se torna comum esquecermos das diversas datas e prazos das nossas despesas.

Além disso, a volatilidade da economia do Brasil somada às taxas de desemprego podem contribuir para que um número maior de indivíduos enfrente dificuldades financeiras. Contudo, embora deixar passar o pagamento de uma conta ou outra com atraso possa parecer algo sem grandes consequências, manter esse comportamento pode levar a situações problemáticas.

Isto ocorre porque, quando alguém repetidamente deixa de honrar com suas obrigações financeiras, as entidades de proteção ao crédito passam a indicar esse indivíduo como alguém inadimplente. Assim que um cidadão é rotulado como inadimplente, uma série de implicações desfavoráveis se desencadeiam.

Tal situação acontece já que ao classificá-lo como inadimplente, qualquer empresa ou instituição tem o direito de recusar ao indivíduo em questão oportunidades baseadas na confiança. Afinal, o inadimplente passa a ser considerado um risco financeiro. Como resultado, para o devedor torna-se inviável obter cartões de crédito, financiamentos, parcelamentos ou empréstimos.

Descubra como reestruturar suas pendências por meio do Desenrola Brasil

No início deste ano, em 2023, o Governo Federal introduziu uma medida que prometia revolucionar o cenário do país. O Desenrola Brasil emergiu como uma solução para os mais de 70 milhões de cidadãos brasileiros confrontando dívidas, além de oferecer uma contribuição substancial para a retomada econômica do Brasil.



Para aqueles que não estão familiarizados com os detalhes do Desenrola, o programa pode proporcionar descontos de até 90% na renegociação de dívidas de cidadãos brasileiros. Conforme informações divulgadas pelo Ministério da Fazenda, mais de 5 milhões de pessoas já conseguiram regularizar suas situações graças ao Desenrola.

No entanto, é crucial estar ciente dos critérios estabelecidos por esta iniciativa do Ministério da Fazenda. Primeiramente, o programa abrange apenas dívidas de até R$5 mil. Além disso, somente indivíduos com renda mensal de até R$20 mil têm permissão para participar desta iniciativa.

Vale mencionar também que em alguns casos é possível parcelar as dívidas em até 60 prestações. Para aqueles que se interessaram, é viável renegociar a dívida diretamente com as empresas participantes ou por meio do site oficial do programa no Portal Gov.Br.

Nova fase do Desenrola Brasil

A primeira etapa do programa Desenrola Brasil foi direcionada exclusivamente para indivíduos com rendimentos de até R$ 20 mil por mês, que possuíam dívidas adquiridas em instituições bancárias. Essa abrangência se aplica às dívidas pendentes que levaram à restrição do CPF do cidadão durante os anos de 2019 a 2022. Isso implica que débitos relacionados a empresas de energia elétrica ou lojas de vestuário não faziam parte das negociações.

Em setembro, terá início a nova fase do programa Desenrola Brasil. Nessa etapa, serão beneficiadas com condições especiais de acordo as seguintes categorias:

Aqueles com renda de no máximo dois salários mínimos por mês;

Os inscritos no Cadastro Único;

Diversos tipos de dívidas poderão ser negociados.