Desenrola Brasil vai ACABAR por causa de GOLPES? Entenda

O “Desenrola Brasil” foi criado com o propósito de auxiliar os cidadãos a se livrarem de suas dívidas. Dessa forma, muitas pessoas estão otimistas em poder renegociar os débitos. Mas, é necessário estar atento, já que estão acontecendo muitos golpes que utilizam o nome do programa.

Infelizmente, os golpes relacionados ao programa se tornaram numerosos e, com isso, surgiu o boato de que a iniciativa governamental teria um fim. Apenas o Laboratório de Estudos de Internet e Mídias Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) identificou 1.048 fraudes associadas ao Desenrola Brasil do dia 19 até dia 21 de julho dentro das redes sociais. Todavia, não significa que o programa acabará por isso.

Golpes citam Desenrola Brasil para ter credibilidade

A pesquisa conduzida pela universidade utilizou a biblioteca dos anúncios da Meta para obter seus dados. Essa biblioteca armazena as peças de publicidade impulsionadas nas redes sociais, como Messenger, Instagram e Facebook. Uma parte significativa desses anúncios teve vinculação de forma discreta, escapando das medidas de monitoramento tradicionais e evitando a moderação.

Conforme apontado no relatório intitulado “A Publicidade a Favor do Endividamento”, esses anúncios fraudulentos prejudicam especialmente o público que poderia se beneficiar do programa Desenrola. Isso porque fazem uso indevido das imagens do Serasa e do Governo Federal.

O mais preocupante é que esses anúncios continuam ativos mesmo após as denúncias veiculadas na televisão e em jornais. Segundo o estudo, os golpes perpetrados através das redes sociais prejudicam materialmente os consumidores.

Isso acontece especialmente com os mais vulneráveis, que são alvo das segmentações promovidas pelas plataformas. As empresas responsáveis pelos anúncios fraudulentos obtêm lucros mesmo quando suas propagandas são retiradas do ar, tornando-as beneficiárias diretas dos golpes.

Anúncios fraudulentos podem ser denunciados

Recentemente, diversas matérias jornalísticas expuseram casos de anúncios fraudulentos associados ao Desenrola Brasil. Esses anúncios enganosos circulavam nas redes sociais e abusavam indevidamente da imagem de órgãos públicos, dos veículos de comunicação e da Serasa. Essa tática visa conferir uma aparência de legitimidade ao golpe.

O relatório apresentou evidências de que é possível criar páginas falsas nas plataformas da Meta, utilizando o nome do governo, sem qualquer tipo de verificação. Isso coloca a responsabilidade sobre o consumidor para distinguir entre páginas autênticas e falsas.



Pronunciamento da Meta

A empresa assegura que não tolera atividades fraudulentas nos seus serviços. Segundo ela, anúncios enganosos relacionados ao Desenrola Brasil são prontamente removidos de suas plataformas tão logo são identificados. Ademais, a identificação desses anúncios é realizada através da combinação das denúncias dos usuários, tecnologia, bem como da revisão feita pelas pessoas.

Os pesquisadores acreditam que as regras da transparência na publicidade não devem depender apenas das plataformas, mas devem estar a serviço do interesse público. Eles ressaltam que suas investigações indicam que a autorregulação das plataformas digitais tem sido ineficaz. Assim, destacam a necessidade urgente de uma regulamentação que abranja a transparência e a responsabilidade dos serviços oferecidos, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor.

Como se proteger dos golpes

Para evitar cair em golpes como esse, é essencial seguir algumas dicas básicas:

Evite clicar nos links suspeitos que possam ser enviados por e-mail, SMS ou WhatsApp.

Fique atento às mensagens que receber, especialmente se solicitarem informações pessoais ou financeiras.

Se tiver dúvidas, não abra links enviados por mensagens e evite compartilhar seus dados pessoais.

Sempre acesse o site oficial da instituição financeira para realizar qualquer tipo de transação ou negociação.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) também alertou sobre não aceitar propostas dos envios dos valores com o objetivo de obter melhores condições para renegociação de dívidas. Apenas após formalizar o contrato, o cliente pode autorizar débitos em sua conta na data acordada.

Portanto, não aceite nenhuma oferta de renegociação que sejam feitas fora das plataformas oficiais dos bancos. Atualmente, as renegociações são conduzidas diretamente entre clientes e bancos, seja através de aplicativos oficiais ou presencialmente em agências bancárias. Fique sempre atento e evite expor seus dados a possíveis golpistas.