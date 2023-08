DESENROLA pode ter novidade para o CARTÃO DE CRÉDITO e brasileiros ficam na expectativa

O Brasil está ansioso para receber uma novidade promissora em relação aos cartões de crédito, graças à proposta inovadora apresentada pelo relator do programa Desenrola Brasil, deputado Alencar Santana.

Entenda a proposta de limitação de juros do cartão de crédito pelo programa Desenrola Brasil

Com o intuito de trazer mudanças significativas para a renegociação de dívidas, o programa está avançando com uma proposta que visa impor limites aos juros rotativos dos cartões de crédito. Em suma, o deputado, responsável pelo projeto de lei, busca criar parâmetros comparáveis aos valores cobrados no cheque especial, promovendo uma regulação mais justa e transparente no setor.

Limitação de juros: um novo rumo para o cartão de crédito

A proposta do deputado Alencar Santana, relator do Desenrola Brasil, tem como objetivo fundamental orientar o setor de cartões de crédito a adotar uma autorregulação em relação aos juros praticados.

Desse modo, com a supervisão do Conselho Monetário Nacional, a proposta prevê um prazo de 90 dias para essa autorregulação. Após esse período, um teto para a taxa de juros do cartão de crédito seria automaticamente implementado, conforme o projeto.

Além disso, a abordagem do deputado Santana destaca a importância de limitar as taxas de juros do cartão de crédito para manter o impacto positivo do programa Desenrola Brasil. Ele sustenta que não abordar essa questão poderia resultar no ressurgimento de situações de inadimplência que o programa busca resolver.

Garantindo sustentabilidade financeira para as famílias

A estratégia traçada pelo deputado tem como objetivo principal garantir que as famílias que buscam renegociar suas dívidas e reabilitar suas finanças possam fazê-lo de maneira sustentável. Certamente, isso evitaria a armadilha de ciclos de endividamento prejudiciais, proporcionando um alívio duradouro.



O funcionamento do programa Desenrola Brasil

De forma sucinta, o Desenrola Brasil visa oferecer aos brasileiros endividados a oportunidade de limpar seus nomes e livrar-se do “CPF negativado”. Uma vez com o nome limpo e o CPF regularizado, é possível recuperar a capacidade de comprar a prazo, obter empréstimos, abrir crediários e estabelecer novos contratos, como aluguéis. O programa é dividido em duas faixas:

Faixa 2 – Já em andamento

A primeira faixa do programa abrange pessoas com renda bruta mensal de até R$ 20 mil e dívidas atrasadas de qualquer valor. A adesão ao programa requer que os indivíduos procurem suas instituições bancárias.

Contudo, é importante ressaltar que apenas as dívidas contraídas entre 2019 e 31 de dezembro de 2022 são elegíveis para renegociação. O programa engloba somente débitos com bancos, excluindo dívidas com concessionárias ou lojas.

Desse modo, as renegociações podem ocorrer até 30 de dezembro de 2023, beneficiando cerca de 1,5 milhão de pessoas. A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) esclarece que o programa não se trata de um perdão das dívidas de até R$ 100. Assim, os devedores devem comparecer aos bancos para renegociar suas dívidas, caso contrário, correm o risco de ter seus nomes negativados novamente.

Faixa 1 – Início previsto para setembro

A segunda faixa do programa, que deve ser iniciada em setembro, se destina a trabalhadores com rendimentos de até dois salários mínimos (R$ 2.640) ou pessoas cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico), incluindo beneficiários de programas sociais.

Nesta fase, serão contempladas dívidas de até R$ 5 mil, abrangendo também contas de energia, internet e telefone. O objetivo é auxiliar a parcela mais vulnerável da população. Em suma, uma plataforma específica está em desenvolvimento para facilitar o processo de renegociação. A eficácia e a facilidade de uso desse aplicativo são cruciais para o sucesso do programa.

Uma vez que enfrenta o desafio de atender às necessidades tanto dos devedores quanto das instituições financeiras de maneira clara e eficiente. Em resumo, após aproveitar as oportunidades oferecidas pelo programa Desenrola Brasil, é essencial adotar práticas financeiras saudáveis para evitar futuras dívidas.