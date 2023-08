Desespero por Ryan Reynolds como retorno da EFL de Wrexham estragado por MK Dons

WrexhamO retorno de Ryan à EFL não foi tão bom quanto eles esperavam, já que a equipe de Ryan Reynolds foi derrotada por 5–3 para o MK Dons.

Esta foi a primeira vez que as duas equipes se enfrentaram desde a temporada 2007/08 da Liga Dois.

Dons MK conquistou o título naquele ano, enquanto o Wrexham sofreu rebaixamento.

Foi a primeira partida do time galês no Racecourse Ground desde que conquistou o título da Liga Nacional contra o Boreham Wood em abril.

Também houve muita agitação no campo para a abertura da Dragons ‘League Two.

Isso é porque Reynolds e Rob McElhenney foram acompanhados por Hugh Jackman na multidão.

No entanto, as coisas começaram com o pé esquerdo quase imediatamente, como Dons MK marcou duas vezes nos primeiros 10 minutos graças a um Ewan O’Connell autogolo e um Mohamed Eisa batida.

O Wrexham despertou esperanças de uma recuperação pouco antes do intervalo, quando Jacob Mendy reduziu o déficit pela metade, no entanto, os Dons colocaram essas chances na cama com uma exibição impressionante no segundo tempo.

Jonathan Leko marcou dois gols rápidos para encerrar a partida, antes Daniel Harvie acrescentou um quinto.

Anthony Forde acrescentou um terceiro para o time da casa, embora fosse um pouco tarde demais para o que foi um retorno decepcionante à Football League para o time galês.