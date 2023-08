Desgosto para Bryce Ford-Wheaton após ruptura do ACL com os Giants

Taqui está um golpe inicial para o Gigantes de Nova York como novato promissor Bryce Ford-Wheaton rompeu o ligamento cruzado anterior e ficará afastado por vários meses.

O wide receiver causou uma grande impressão com o Gigantes ao longo deste verão, chegando como um agente livre não contratado.

Ele estava perto de encontrar uma vaga no time de treino, mas agora Ford-Wheaton não terá essa chance de impressionar. Ele saiu da derrota na pré-temporada de sábado à noite por 33-24 para os Jets em Estádio MetLife com uma lesão no ligamento cruzado anterior e passará toda a temporada de 2023 na reserva devido a lesões.

No domingo, os Giants iniciaram o processo de redução de seu elenco de 90 para o limite de 53 jogadores, removendo 11 jogadores do elenco.

Além de colocar Ford-Wheaton no IR, cinco jogadores foram dispensados: WR Collin Johnson, RB James Robinson, DT Kevin Atkins, NT Donovan Jeter e DB Darren Evans.

Depois de sofrer sua lesão, Ford-Wheaton acessei X (antigo Twitter) para dizer: “Nunca pedi a Deus uma vida fácil, em vez disso pedi a ele que me desse forças para superar qualquer obstáculo. Agradeço o apoio de todos, vai ser uma história e tanto. Até a próxima ano grande azul.”

Gigantes libertam Johnson

Falando especificamente sobre Colin Johnsono técnico Brian Daboll explicou que achou que esta seria uma boa oportunidade para ele trabalhar em uma nova equipe.

“Eu imaginei [releasing Johnson] seria uma boa oportunidade para ele dar um salto inicial potencialmente no próximo time, fazendo-o da maneira certa. Um cara que trabalha duro, só que tínhamos outros caras que vamos manter.