Deshaun Watson lança três interceptações embaraçosas para o mesmo jogador dos Eagles

AComo a pré-temporada continua antes do início da temporada regular, o Cleveland Browns organizaram sessões de treinamento conjuntas com outras equipes da NFL. Na última terça-feira, eles jogaram contra o Philadelphia Eagles e zagueiro Deshaun Watson teve o momento mais embaraçoso da pré-temporada até agora. Durante o treino, ele lançou não uma ou duas, mas três interceptações para o mesmo jogador do Philadelphia Eagles. Isso nunca acontece, especialmente para o jogador mais bem pago em todo o NFL. Mas aconteceu com Watson e todos que assistiram ganharam um ingresso de primeira fila para um momento verdadeiramente vergonhoso. Na próxima quinta-feira, os Browns e os Eagles jogam um jogo de pré-temporada, mas Watson pode nem jogar neste jogo.

O contrato de dar água na boca de Deshaun Watson

Depois de terminar a temporada com apenas 7 touchdowns, Deshaun Watson ainda tenho o Extensão de contrato de cinco anos de US$ 230 milhões. Em meio a todos os seus problemas legais devido à má conduta sexual e ao seu mau desempenho, quase parece que Watson foi recompensado por tudo, em vez de repreendido. Lembre-se de que Watson foi suspenso por quase toda a temporada 2022-23 devido a esses problemas legais. Estas três interceptinas para Reed Blankenship, safety do Philadelphia Eagles são apenas os últimos de uma longa lista de momentos embaraçosos para Watson. Essas três interceptações de Blankenship ocorreram durante dois treinos conjuntos entre Browns e Eagles.

Mas isso não é novo, Deshaun Watson sempre lutou durante os treinos conjuntos e tende a entrar no ritmo da temporada regular rapidamente. Na verdade, a equipe dos Browns já está pensando que Watson não deveria jogar nenhum jogo de pré-temporada para protegê-lo. Filadélfia e Cleveland provavelmente não se enfrentará nesta temporada até o Super Bowl, Watson precisa rezar para que isso não aconteça se ele quiser evitar Blankenship. Dar três interceptações para o mesmo jogador não acontece com frequência. Watson precisa intensificar seu jogo se quiser provar que vale todo esse dinheiro Cleveland Browns pago por ele.