DESILUSÃO com saque do FGTS toma conta dos cidadãos; saiba o porquê

Cada indivíduo empregado com registro oficial tem conhecimento: para obter acesso aos valores disponibilizados no FGTS, é imperativo se enquadrar em uma das diversas categorias disponíveis. Caso contrário, os recursos permanecem inativos na conta, recebendo apenas depósitos. Entretanto, é válido ponderar se uma nova oportunidade de saque está à vista.

Caso você esteja intrigado com a perspectiva de obter um pagamento adicional do fundo por estes dias, compreenda como o processo transcorre no governo. Saiba sob quais circunstâncias é possível obter acesso aos montantes do FGTS.

Há a possibilidade de o governo autorizar novamente um saque extraordinário do FGTS?

No ano precedente, o governo anterior, sob o comando do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), optou por conceder aos trabalhadores a capacidade de efetuar um saque extraordinário do FGTS. Na ocasião, aqueles com recursos disponíveis tinham a permissão de acessar uma parcela única de R$ 1 mil de maneira excepcional.

O principal propósito dessa modalidade era mitigar as implicações decorrentes da COVID-19, que impactou a economia do país. Por conseguinte, também prejudicou o poder aquisitivo da população. Dessa forma, os cidadãos teriam à disposição um montante suficiente para reativar a economia.

Para ser elegível ao saque extraordinário, o cidadão brasileiro precisava dispor do montante disponível no FGTS. A requisição era realizada em uma agência da Caixa ou por meio do aplicativo. Assim, era creditada diretamente em uma das contas vinculadas indicadas pelo solicitante. Em diversos casos, inclusive, o valor foi depositado automaticamente nas contas.

Apesar disso, cabia ao indivíduo decidir se gostaria ou não de acessar a quantia. Desse modo, na ausência de movimentação, os recursos retornariam à conta do FGTS e só poderiam ser retirados por meio de outra modalidade. Naquela época, cerca de 32 milhões de pessoas optaram por efetuar os saques.

A despeito da esperança de uma repetição do pagamento, não é provável que haja uma nova autorização para saque extraordinário em 2023. Isso porque o país não está enfrentando graves implicações financeiras. Uma vez que essa alternativa não foi aprovada pela Câmara no passado, a modalidade também perdeu sua validade.

Quais são os momentos oportunos para realizar um saque no Fundo de Garantia?

Por fim, existem diversas maneiras pelas quais os trabalhadores podem acessar o FGTS. A seguir, apresentamos essas opções para que você esteja informado caso possa receber por meio de alguma delas:



Você também pode gostar:

No falecimento do empregador;

Na falência da empresa;

Saque extraordinário;

Saque aniversário;

Saque rescisão;

Ao completar 70 anos de idade;

Após a aposentadoria;

Em situações de desastres naturais;

Quando um contrato determinado é encerrado;

Ao firmar um acordo de rescisão;

Na ocorrência de doenças graves para o trabalhador ou seus dependentes;

Em casos de estágio terminal de doenças para o trabalhador ou seus dependentes;

Quando o trabalhador fica sem registro em carteira por mais de três anos.

O procedimento para solicitar o saque é realizado diretamente por intermédio da Caixa ou pelo aplicativo do FGTS (Android ou iOS) sempre que o indivíduo tem direito a uma das modalidades mencionadas acima.

Inadimplência dos empréstimos do FGTS causaram milhões em prejuízos

O FGTS sofreu um revés de mais de R$ 2 bilhões depois de investir em um programa de microfinanças promovido pela Caixa Econômica Federal durante o governo de Jair Bolsonaro. O programa de empréstimos, que utilizou recursos provenientes dos trabalhadores, registrou uma taxa de falta de pagamento acima de 80%.

Tal acontecimento resultou em perdas tanto para o Fundo de Garantia quanto para a própria Caixa. O valor concedido pelo banco estatal totalizou R$ 3 bilhões, dos quais R$ 2,3 bilhões não foram restituídos, incluindo uma perda de R$ 460 milhões para a Caixa.

Por meio do app Caixa Tem (Android ou iOS), a instituição disponibilizou empréstimos de até R$ 1.000 para pessoas, incluindo aquelas com histórico de falta de pagamento. Ademais, teve também o valor de R$ 3.000 para microempreendedores individuais. Entretanto, a alta taxa de falta de pagamento resultou na paralisação das operações do programa chamado SIM Digital em junho deste ano.

Indagada sobre o tema, a Caixa confirmou que está empenhada na recuperação dos recursos originados dos contratos não pagos. Assim, diz que o objetivo de reduzir os prejuízos ocasionados ao FGTS. Além disso, uma auditoria interna foi iniciada para investigar os eventos relacionados à operação de microfinanças com a garantia do Fundo, por ordem da presidência do banco.