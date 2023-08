Destaques do sorteio masculino e feminino do Aberto dos Estados Unidos

TO cenário está montado para o início do US Open de 2023.

Sobre Quinta-feiraos organizadores do torneio revelaram o atração principal do último grand slam da temporada que começará no próximo Segunda-feira, 28 de agostoem Cidade de Nova York.

Aqui estão alguns destaques notáveis ​​tanto do masculino e sorteio feminino.

Sorteio de simples masculino

No sorteio de simples masculino, o atual campeão Carlos Alcaraz está pronto para uma potencial revanche nas quartas de final com Jannik Sinner. Os dois travaram uma partida épica no Estádio Arthur Ashe no 2022 edição que durou até altas horas da noite e será lembrada por todos os fãs de tênis.

Novak Djokovic, retornando ao Aberto dos Estados Unidos pela primeira vez desde 2021, ancora a metade inferior como a segunda semente. Ele estará enfrentando O francês Alexandre Müller na primeira rodada.

A metade superior também apresenta o terceiro cabeça-de-chave Daniil Medvedev, enquanto a metade inferior apresenta o quarto cabeça-de-chave Runa Holger e retornando finalista Casper Ruud.

Notavelmente, o sorteio masculino possui cinco sementes Americanos na metade inferior, algo que não aconteceu desde 2004.

Sorteio de simples feminino

No sorteio individual feminino, os holofotes estão voltados para o potencial confronto das quartas de final entre a atual campeã Iga Swiatek e a emergente Coco Gauff, prometendo um encontro emocionante no último Grand Slam Do ano.

Gauff entrará no torneio com grande impulso após derrotar Swiatek em seu recente confronto em Cincinnati.

Gauff’s fora do comum Registro de 11-1 durante o verão, juntamente com vitórias em Washington DC., e Cincinnatilhe rendeu o Semente nº 6.

Gauff’s A jornada no primeiro quarto começa com uma partida contra uma eliminatória, e ela pode enfrentar o jovem de 16 anos em ascensão Mirra Andreeva no segundo turno.

O sorteio feminino conta com outras candidatas formidáveis, incluindo Não. doisAryna Sabalenkao Campeão do Aberto da Austrália, Nº 3 Jéssica Pegula, não. 4Elena Rybakinao Titular do título de Wimbledon em 2022e não. 5 Nosso Jabeur, o

Vice-campeão de Wimbledon e Concorrente do Aberto dos EUA.

O primeiro quarto do sorteio também pode proporcionar aos torcedores uma ótima partida de segunda rodada entre bicampeão de Wimbledon Pedro Kvitovsemeado em Nº 11e a ex-número 1 do mundo, Caroline Wozniacki, que está retornando ao Grand Slam de tênis depois de um pausa de três anos e meio devido a ela licença maternidade.