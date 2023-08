Destino Penedo é apresentado na 25ª edição da Feira de Turismo AVIRRP

E o Destino Penedo segue marcando presença nos principais eventos do setor turístico. Recentemente, a cidade de Penedo foi apresentada, através do estande do estado de Alagoas, na 25ª edição da Feira de Turismo AVIRRP, que aconteceu no Centro de Convenções Taiwan, na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo.

Penedo foi representada por Maria Augusta Brêda, diretora de Marketing e Promoções da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC). Lá, ela apresentou a cultura, a história e os atrativos turísticos do Destino Penedo para cerca de três mil agentes de viagem e outros profissionais do setor turístico.

A diretora de Marketing e Promoções da SETUREC também realizou visitas a agências de viagem das cidades de Campinas, Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Paulínia e Sumaré.

“Quando o Destino Penedo participa de feiras como a AVIRRP, é mais uma oportunidade para estreitar o relacionamento com os agentes e as operadoras. Os voos dedicados para Maceió, vindos do interior de São Paulo (Campinas, São José do Rio Preto, Araçatuba, Bauru e Presidente Prudente) também são um fator muito importante para o nosso destino”, disse Maria Augusta Brêda.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC