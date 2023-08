Destino Penedo participa de mais uma edição do Roadshow Regional Alagoas

E o Destino Penedo segue participando e sendo destaque nos principais eventos de turismo do Brasil. Entre os dias 01 e 04 deste mês, Penedo participou, através da Instância de Governança Caminho das Águas, de mais uma edição do Roadshow Regional Alagoas, promovido pela Secretaria de Estado do Turismo de Alagoas (SETUR/AL), em parceria com a empresa Masterop Operadora.

O evento aconteceu nas cidades de Mossoró, Natal, João Pessoa e Recife, e contou com blitzes nas agências de viagem de cada localidade, capacitações e rodadas de negócios. Os participantes tiveram a oportunidade de conhecer os principais produtos turísticos de Alagoas, dentre elas, as particularidades do Destino Penedo.

Para Maria Augusta Brêda, diretora de Marketing e Promoções da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), a participação de Penedo em eventos como o Roadshow Regional Alagoas é de extrema importância e um ganho imenso.

“As cidades de Mossoró, Natal, João Pessoa e Recife trazem muito fluxo para o nosso estado e é muito importante estarmos em cada uma delas, como Destino Penedo. No evento, temos contato direto com o agente de viagem, que é o profissional que propaga e vende o destino para o público final. Quando treinamos o agente de forma direta, é um ganho imenso, pois as pessoas começam a conhecer, literalmente, o nosso destino, em termos de passeios, hotelaria e pontos turísticos”, disse.

