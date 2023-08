Desvendando os segredos do cultivo de violetas africanas exuberantes

As violetas africanas são plantas encantadoras, que podem florescer durante o ano todo, trazendo cor e beleza para a sua casa. Além disso, elas têm benefícios para a saúde, por estimularem a liberação de adrenalina, aumentando os níveis de energia e oxigenação do cérebro. Portanto, ótimas para saber o cultivo de violetas africanas, de tantos benefícios.

Mas para as violetas africanas crescerem saudáveis e bonitas, é preciso seguir alguns cuidados especiais, que nem sempre são conhecidos por todos. Neste artigo, mostraremos os segredos do cultivo de violetas africanas exuberantes. Vamos lá?

Como escolher as melhores violetas africanas para o seu ambiente?

Antes de começar a cultivar as suas violetas africanas, você precisa escolher as melhores plantas para o seu ambiente. As violetas africanas são plantas que se adaptam bem a diferentes condições climáticas, mas elas têm algumas preferências que devem ser respeitadas. Por exemplo:

As violetas africanas gostam de luz indireta e brilhante, ou seja, elas não devem receber a luz solar direta, pois isso pode queimar suas folhas e flores. As janelas ideais são aquelas voltadas para o leste ou o oeste, nas quais as violetas africanas receberão a luz solar ao amanhecer ou ao entardecer;

As violetas africanas preferem ambientes com temperatura amena, entre 18 e 24 °C, e umidade do ar elevada. Por isso, evite colocá-las em locais muito frios, quentes ou secos. Uma boa dica é colocar o vaso sobre um prato com pedrinhas molhadas, para aumentar a umidade do ar ao redor da planta;

As violetas africanas gostam de vasos pequenos e rasos, que permitam que as raízes se espalhem pela superfície. O ideal é que o vaso tenha cerca de um terço do diâmetro da planta. O material do vaso pode ser de plástico, cerâmica ou vidro, caso tenha furos na parte inferior para drenar a água;

As violetas africanas precisam de um solo leve e bem drenado, que retenha a umidade sem encharcar. Você pode usar um substrato específico para elas ou fazer uma mistura caseira com partes iguais de terra vegetal, areia e perlita.

Como regar corretamente

A rega é um dos cuidados mais importantes para o cultivo de violetas africanas exuberantes. As violetas africanas gostam de solo úmido, mas não encharcado, pois isso pode causar o apodrecimento das raízes. Por isso, é importante regar as plantas apenas quando o solo estiver seco ao toque, e nunca deixar água acumulada no prato ou no vaso.

A melhor forma de regar as violetas africanas é por baixo, ou seja, colocando água em um recipiente onde caiba o vaso e deixando a planta absorver a água pelas raízes por cerca de 15 minutos.



Depois, retire o excesso de água e coloque o vaso de volta no lugar. Evite molhar as folhas e as flores das violetas africanas, pois isso pode causar manchas marrons ou doenças fúngicas.

Como adubar para estimular a floração

As violetas africanas são plantas que precisam de nutrientes para crescer e florescer bem. Por isso, é recomendado aplicar um fertilizante balanceado específico para elas a cada duas semanas, seguindo as instruções do fabricante.

O fertilizante deve ser diluído em água e aplicado no solo com a rega. Não use fertilizantes muito concentrados ou inadequados para as violetas africanas, pois isso pode causar queimaduras ou deficiências nutricionais nas plantas.

O fertilizante ideal para as violetas africanas deve ter uma proporção equilibrada entre nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K), os quais são os principais elementos para o desenvolvimento das plantas.

O nitrogênio é responsável pelo crescimento das folhas, o fósforo pela formação das flores e o potássio pela resistência às pragas e doenças. Uma boa fórmula é a que tem 10% de cada elemento.

Como podar e propagar as suas violetas africanas para manter a forma e a saúde

As violetas africanas são plantas que precisam de poda para manter a forma e a saúde. Por isso, é importante remover as folhas e as flores secas ou danificadas assim que você perceber, usando uma tesoura limpa e afiada. Isso estimulará o surgimento de novos brotos e flores nas plantas.

Além disso, você pode aproveitar as folhas saudáveis que você podou para propagar novas plantinhas de violeta africana. Basta cortar o pecíolo (o cabinho da folha) na diagonal, deixando cerca de 3 cm de comprimento. Depois, coloque a folha em um copo com água até cobrir metade do pecíolo, e deixe em um local iluminado, mas sem sol direto.

Troque a água a cada dois dias, e em algumas semanas você perceberá as raízes e os brotos se formando. Quando eles estiverem com cerca de 2 cm de altura, você pode transplantá-los para um vaso com solo adequado para as violetas africanas.