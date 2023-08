Desvende esse assassinato misterioso

Um assassinato misterioso ocorreu, e tem deixado investigadores coçando a cabeça. Será que suas habilidades de detetive podem ajudar a trazer uma solução para esse crime? Tudo começou com uma desavença entre vizinhos, que pode ter culminado no crime perfeito.

Mas calma que nem tudo é o que parece. Por isso veja a seguir se você consegue resolver esse misterioso assassinato e ajudar na investigação do caso.

Como ocorreu o assassinato misterioso?

Em um pequeno prédio, um homem que vivia sozinho detestava o barulho que seu casal de vizinhos de porta faziam. Decidido a resolver esse problema, certa noite ele bolou um plano engenhoso:

Imagem: divulgação

Decidido a acabar com o barulho dos vizinhos, o homem os convidou para tomar uma bebida juntos em um bar cujo dono era seu amigo. Lá chegando, o barman prepara um drink em uma coqueteleira com muito gelo e despeja em três cálices diferentes.

Cada um escolhe aleatoriamente um cálice. Os três brindam e cada um deles toma um gole. Na sequência, o vizinho irritado diz que precisa sair ao banheiro e sai, enquanto o casal segue degustando a bebida. No dia seguinte, ambos aparecem mortos por envenenamento.

Porém, o vizinho que bolou o plano está vivo! Como isso é possível, se cada um deles pegou um cálice aleatório? Coloque suas habilidades a prova para decifrar o assassinato misterioso.

Resposta para esse crime

E então, será que você consegue decifrar como ocorreu o assassinato misterioso? Todos os três beberam o drink, então se estivesse envenenado, o mentor do crime também teria morrido. Mas se esse não foi o caso, o que pode ter acontecido?

De fato, o esquema bolado pelo assassino foi bem engenhoso. Combinando com o dono do bar, que era seu amigo, ele usou veneno. Mas não foi na bebida, e sim nos cubos de gelo!

Sabendo disso, ao brindar com os vizinhos e tomar o primeiro gole, não houve tempo de ingerir o veneno. Porém, ao sair para ir no banheiro, o homem deu o tempo para o gelo derreter nos drinks de seus vizinhos, que consumiram o veneno.

Como eles beberam com calma, inclusive com o gelo derretido, o plano do assassino funcionou perfeitamente. Ao voltar do banheiro, bastou a ele enrolar os dois vizinhos e não seguir bebendo seu drink. Será que esse foi o crime perfeito?

