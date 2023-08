Desvende o segredo desse truque de cartas

Um truque de cartas bem feito coloca qualquer apresentação de mágica em outro patamar, você não acha? Mas a verdade é que até a mais bem feita das ilusões tem um segredo. E hoje a sua missão é justamente essa.

Será que você consegue descobrir a verdade por trás do truque de cartas de um famoso mágico? Se aceitar o desafio, então preste atenção nas informações abaixo e se prepare para desvendar a verdade por trás dessa misteriosa apresentação.

Desafio do truque de cartas

Então vamos lá. Durante suas apresentações, um mágico costuma fazer o seguinte truque de cartas: primeiro ele entrega um baralho com 52 cartas a um membro da plateia. Em seguida, pede que ele embaralhe cada uma delas, retire 5 aleatoriamente e entregue para sua assistente:

Imagem: divulgação

Ele coloca as cinco cartas em uma fila da esquerda para a direita. Uma delas está virada para baixo e as outras para cima. Ele deve adivinhar que carta é essa, e para a surpresa de todos, consegue fazer isso. Como é possível?

Sim, existe uma forma do mágico sempre acertar a carta que está virada para baixo. E para isso ele não precisa de nenhuma habilidade especial, apenas o uso da boa e velha lógica. E então, você consegue adivinhar o segredo por trás desse truque de cartas?

Resposta para o desafio

E então, conseguiu pensar na resposta? Não? Tudo bem, esse é um desafio bastante complexo. Mas o seu segredo está justamente na forma como o mágico e sua assistente se comunicam. Bom, vamos por partes, começando com uma classificação geral de todas as cartas do baralho:



O naipe de copas, ele definiu com a assistente que serão as cartas de 1 a 13;

Já o naipe de espadas eles dois classificaram juntos do 14 ao 26;

O naipe de ouros está definido pelo mágico e a assistente do 27 ao 39;

Por fim, o naipe de paus está definido por ambos do 40 até o 52.

Com as cartas divididas em números, os dois resolveram separá-las em grupos de 4 (no caso, serão sempre as 4 aleatórias que estão com a face para cima).

Em meio a essas quatro cartas, há 24 combinações numéricas possíveis. No entanto, o mágico precisa de 52 para ter sempre a resposta da carta virada para baixo. Então o que ele faz? Dobra a quantidade de combinações dobrando a sequência de cartas formadas. Para isto, coloca a que está oculta sempre por primeiro ou por último.

Conseguiu acompanhar o raciocínio até aqui? Pois bem, feito isso o mágico já tem 48 chances de acertar a carta que está virada para baixo. Mas ainda falta um último passo: dar um código específico para cada combinação de quatro cartas.

Assim, qualquer sequência com a carta desconhecida antes ou depois, vai estar identificada. E dessa forma, o mágico poderá sempre adivinhá-la, pois entregará o baralho em ordem para a plateia e saberá exatamente a carta que estará antes ou depois das combinações aleatórias.

Repasse o desafio do truque de cartas

Ufa, este desafio é mesmo instigante, não? Para além da lógica ele usa probabilidades e códigos numéricos. E claro, presume que o mágico conheça o baralho de cor. Agora tente fazer esse truque de cartas para seus amigos e familiares e veja quem consegue desvendá-lo.