DETRAN abre processo seletivo com vagas para diferentes áreas

O DETRAN anunciou a realização de um novo processo seletivo.

O certame visa contratação de profissionais em diversas áreas.

Confira mais informações.

Quais são as vagas?

As oportunidades são destinadas para o DETRAN São Paulo. Ao todo, são oferecidas 36 vagas para contratação imediata de estagiários com nível superior incompleto.

Do total de vagas oferecidas, 10% delas são destinadas à candidatos com deficiência.

A banca responsável pela organização do processo seletivo é o CIEE.

Confira a disponibilidade de vagas a seguir:

Administração – 22 vagas;

Administração/Direito – 2 vagas;

Administração/Recursos Humanos – 2 vagas;

Biblioteconomia/Arquivologia – 2 vagas;

Direito – 6 vagas.



O valor da bolsa auxílio oferecido pelo Detran – SP é de R$ 937,59 para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais, além de vale transporte no valor de R$ 8,80 por dia estagiado.

As vagas são para atuar nas seguintes cidades:

Araçatuba;

Araraquara;

Bauru;

Botucatu;

Fernandópolis;

Itapeva;

Jundiaí;

Presidente Prudente;

Ribeirão Preto;

Santos;

São José dos Campos;

Osasco;

Franca;

Campinas; Sorocaba;

São Paulo;

São Bernardo do Campo;

São José do Rio Preto.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Estar matriculado e cursando os cursos previstos no Anexo I do edital no ano vigente;

Ser brasileiro(a) nato(a), naturalizado(a) ou estrangeiro(a) com visto permanente no país;

Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos, até a data de posse;

Não ter sido exonerado(a) a bem do serviço público;

Estar em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos e das obrigações militares, quando do sexo masculino maior de 18 anos;

Não ter feito estágio por período superior a dezoito meses (corridos ou intercalados) no Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/SP, exceto pessoas com deficiência (Art. 11 da Lei 11.788/08).

Quem pode se inscrever?

Os interessados em participar do processo seletivo do DETRAN – SP têm entre os dias 28 de agosto de 2023 a 12 de setembro de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do CIEE.

Os dados constantes da ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, inclusive quanto aos erros, omissões ou incorreções.

Qual a etapa de seleção?

O processo seletivo para o DETRAN – SP contará com a seguinte etapa:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

A aplicação da prova objetiva será online. O candidato pode realizar a prova durante o período de inscrições diretamente na área do candidato.

O candidato terá dois minutos para responder cada questão. A prova avaliará os candidatos por meio de 10 questões de língua portuguesa e 10 questões de conhecimentos gerais.

A publicação da lista final dos candidatos aprovados e classificados está prevista para ser divulgada no dia 10 de outubro de 2023.

Clique aqui para acessar o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo e o conteúdo programático das provas.