Deuce Vaughn e os jogadores mais baixos da NFL 2023-2024

AÀ medida que a temporada se aproxima, uma sensação toma conta: Deuce Vaughno Dallas Cowboys‘ novato correndo de volta. Embora sua altura modesta de 5’4″ possa parecer uma desvantagem, ele demonstrou habilidades que transcendem seu tamanho. Sua velocidade e agilidade deslumbram enquanto ele faz cortes e evita tackles, desafiando as expectativas convencionais.

O caso pitoresco de Vaughn se destaca não apenas por suas habilidades, mas também por ser o segundo jogador mais baixo da história da NFL. No entanto, ele não é o único que brilhou apesar de sua estatura.

Jack Shapirocom 5’1″, detém o recorde de jogador mais baixo da história da NFL. Sua passagem pela antiga NFL remonta a um único jogo em 1929, com o Staten Island Stapletons.

Quem são os jogadores mais baixos da NFL?

1. Deonte Harty (5′ 6″): Apesar de sua altura, Harty deixou uma marca no New Orleans Saints, jogando 40 partidas em quatro temporadas. Sua destreza como retornador de punt lhe rendeu uma vaga no time All-Pro e no Pro Bowl em 2019. Ele agora é WR e especialista em devolução do Buffalo Bills.

2. Boston Scott (5′ 6″): Com cinco temporadas ao lado do Philadelphia Eagles, Scott provou seu valor com 17 touchdowns e um total de 1.209 jardas corridas e 1.377 jardas de retorno.

3. JJ Taylor (5′ 6″): Durante seu tempo com o New England Patriots, Taylor contribuiu com 156 jardas e 2 touchdowns corridos, bem como 114 jardas de retorno.

4. Tyler Snead (5′ 7″): Apesar de não ter sido draftado no Draft de 2022, Snead encontrou seu lugar no Pittsburgh Steelers depois de se destacar na Carolina do Leste durante seus dias na NCAA.

5. Jakeem Grant (5′ 7″): Além de seu papel como recebedor, Grant se destaca como um excepcional retornador de chutes e punts no Miami Dolphins e no Chicago Bears. Agora ele está em Cleveland e tem uma carreira de 1.140 jardas em 100 recepções, bem como 3.927 jardas de retorno.

6. Greg Dortch (5′ 7″): Outro recebedor com foco em retornos de chute e punt, ele atualmente joga pelo Arizona Cardinals. Ele tem 55 recepções para 482 jardas e dois touchdowns.

7. Rondale Moore (5′ 7″): Considerado o melhor recebedor desta lista, Moore impressionou o Arizona Cardinals, acumulando 95 recepções para 849 jardas e dois touchdowns, além de contribuir para retornos de chutes e punts.

Esses jogadores demonstram que talento e paixão superam as limitações físicas. Apesar de sua altura, eles deixam uma marca indelével na NFL, inspirando as gerações futuras a desafiar as expectativas e alcançar a grandeza no campo de jogo.