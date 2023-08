Dezenas de cidades são atingidas por granizo em onda de temporais

A MetSul Meteorologia anunciou que, aproximadamente, 50 cidades do Rio Grande do Sul sofreram episódios de granizo entre ontem e hoje. Cidades no estado de Santa Catarina também testemunharam quedas de formas irregulares de gelo nos mesmos dois dias, com impacto significativo nas localidades do Planalto Sul e Alto Vale do Itajaí.

De acordo com relatos dos seguidores da MetSul Meteorologia, ocorreram registros de granizo em várias regiões do Rio Grande do Sul, incluindo Pelotas, Arroio do Padre, Santa Vitória do Palmar, Charqueadas, Guaíba, Carazinho, Eldorado do Sul, Balneário Pinhal, Cachoeirinha, entre outras.

Municípios mais atingidos pelo granizo nos últimos dias

Adicionalmente, houve registro de queda de granizo em cidades como:

Vacaria;

Rio Grande;

Sentinela do Sul;

Arambaré;

Turuçu;

Bagé;

Morro Redondo;

Rio Pardo;

Mostardas;

Santa Cruz do Sul;

Pedro Osório;

Torres;

Amaral Ferrador;

Muçum;

Santana da Boa Vista;

Chuvisca;

Porto Alegre;

Encantado;

São Leopoldo;

Viamão;

Gravataí;

Canoas;

Novo Hamburgo.

É possível que outros municípios gaúchos também tenham sido impactados por granizo, embora esses não estejam documentados no levantamento da MetSul Meteorologia.

A maior parte das localidades experimentou a queda de granizo nesta quinta-feira (24). Entretanto, alguns municípios vivenciaram esse fenômeno tanto ontem quanto nesta quarta-feira (23). Situações como as de Porto Alegre e Pelotas se destacam, pois em tais regiões houve mais de um episódio de precipitação de pedras de gelo ao longo do dia atual. Por exemplo, em Pelotas, ocorreu um temporal de granizo no término da madrugada, que chegou a criar camadas de gelo em certos pontos da cidade, seguido de outro episódio de granizo no final da manhã.

É importante destacar que a maioria das precipitações de gelo foram de pequeno porte. No entanto, em algumas áreas as pedras de gelo alcançaram tamanho médio e causaram danos, especialmente a telhados.



Defesa Civil avalia estragos

Em Bagé, a Defesa Civil recebeu mais de 80 chamadas de moradores solicitando lonas para cobrir telhados afetados pelo granizo, após a passagem da tempestade pela região da Campanha.

A instituição está atualmente avaliando os estragos na cidade. A chuva resultou na suspensão das atividades na Escola Estadual Monsenhor Costábile Hipólito, pois o volume de água e granizo levou ao transbordamento das calhas. Assim, inundou as instalações da escola e inviabilizando as aulas.

No Departamento de Água e Esgoto de Bagé (Daeb), uma sala ficou alagada. Éverton Kaupe, coordenador municipal da Defesa Civil, destaca que mais de 80 pessoas requisitaram lonas devido a telhas danificadas. A possibilidade de declarar estado de emergência está sendo considerada para facilitar o acesso a recursos estaduais e federais.

Na cidade de Pelotas, situada no Sul do Estado, as pedras de granizo persistiram em cair em certas áreas, como no bairro Areal, por um período que ultrapassou os 30 minutos. A tempestade, segundo informações, teve início aproximadamente às 5h, acordando os cidadãos com o som forte de trovões.

Em Arambaré, especificamente na localidade de Santa Rita, situada a 17 quilômetros do centro da cidade, cerca de 15 residências foram igualmente afetadas. A instituição do município disponibilizou lonas para auxiliar os afetados.

Em Dom Feliciano, a Defesa Civil municipal está conduzindo uma avaliação dos prejuízos. De acordo com a prefeitura, as atividades foram interrompidas pela manhã devido à falta de energia elétrica, contudo, danos não foram relatados. Na localidade de São José do Norte, o granizo ocasionou danos em algumas moradias. As famílias afetadas receberam suporte com lonas por parte da instituição, que ainda está avaliando os impactos nas atividades agrícolas.