DIA DOS PAIS deve movimentar R$ 7,6 bilhões em 2023, diz CNC

O volume de vendas para o Dia dos Pais deverá atingir a marca de R$ 7,67 bilhões em 2023. Pelo menos é o que aponta a projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

O faturamento expressivo representa um crescimento de 2,2% na comparação com a movimentação financeira real observada no ano passado. Esse dado é muito positivo e reflete a melhora do comércio brasileiro em 2023.

Confira abaixo o volume de vendas no varejo para o Dia dos Pais nos últimos anos:

2019: R$ 7,71 bilhões;

2020: R$ 6,84 bilhões;

2021: R$ 7,80 bilhões;

2022: R$ 7,50 bilhões;

2023: R$ 7,67 bilhões.

Os dados acima mostram que o resultado deste ano, caso as estimativas se confirmem, irá superar com folga o volume de 2020, quando o mundo começou a enfrentar a pandemia da covid-19.

Em resumo, a crise sanitária, decretada em março de 2020, impactou diversos setores e atividades em todo o mundo. Como a pandemia obrigou milhões de pessoas a fazerem isolamento social, o Dia dos Pais acabou sendo bastante afetado, assim como as datas comemorativas, no geral.

Antes da pandemia, as vendas físicas se destacavam no país, figurando como a principal escolha dos consumidores. No entanto, com a chegada da crise sanitária, muitas pessoas passaram a realizar as compras de maneira online, enquanto outras simplesmente suspenderam os gastos.

Vale destacar que a pandemia também provocou a perda de milhões de empregos em todo o mundo, inclusive no Brasil. Além disso, muitos trabalhadores sofreram com a redução da jornada de trabalho e, consequentemente, com a diminuição da renda.

Inflação e juros mais baixos beneficiam Dia dos Pais



De acordo com o presidente da CNC, José Roberto Tadros, o faturamento para o Dia dos Pais deverá crescer neste ano devido ao cenário atual do país. Por exemplo, no Dia das Mães, o faturamento encolheu devido às taxas elevadas de juros e inflação.

No entanto, as expectativas para o Dia dos Pais são bem diferentes, pois a realidade atual do Brasil é bem mais favorável. Em suma, tanto os juros quanto a inflação estão em patamares mais baixos, o que beneficia o consumo no país.

“O Dia dos Pais é a quarta data comemorativa mais importante do comércio varejista brasileiro em termos de movimentação financeira, e a perspectiva é positiva para o setor, tendo em vista a inflação mais baixa e o início da queda da taxa de juros“, disse Tadros.

Presentes ficam mais caros em 2023

A CNC estima que a cesta de presentes do Dia dos Pais deverá ficar 5,5% mais cara que em 2022. Em síntese, a entidade analisa os preços de 13 grupos de itens, cuja demanda tipicamente cresce na data comemorativa.

Confira abaixo os itens que tiveram as maiores altas em relação ao ano passado:

Perfume: 20,6%;

20,6%; Sapato masculino: 15,7%;

15,7%; Livro: 13,9%;

13,9%; Tênis: 10,7%.

Segundo o levantamento, apenas cinco segmentos deverão ter preços mais baixos em 2023:

Televisor: -14,5%;

-14,5%; Computador pessoal: -10,4%;

-10,4%; Aparelho telefônico: -4,3%;

-4,3%; Aparelho de som: -4,1%;

-4,1%; Cinema, teatro e concertos: -0,4%.

Veja os estados que devem se destacar em vendas

A CNC também revelou que o maior volume das vendas nacionais deve se concentrar em poucos estados. Em resumo, quatro locais devem se destacar em neste ano, concentrando mais da metade do volume financeiro esperado para o Dia dos Pais.

Veja abaixo quais são os estados que terão papel importante em 2023:

São Paulo: R$ 2,41 bilhões;

Minas Gerais: R$ 747 milhões;

Rio Grande do Sul: 632 milhões;

Rio de Janeiro: 631 milhões.

A saber, esses quatro estados serão os destaques do Dia dos Pais em 2023 em termos regionais, concentrando quase 58% do volume financeiro registrado no país.

Contudo, as unidades da federação (UFs) que deverão ter os maiores aumentos em suas vendas no Dia dos Pais neste ano são:

Ceará: 4,6%;

Goiás: 4,5%;

São Paulo: 3,4%.

Vestuário, calçados e acessórios se destacam

Entre os ramos, o maior volume de vendas deverá vir novamente de vestuário, calçados e acessórios, cujo faturamento deverá totalizar R$ 3,64 bilhões.

“Historicamente, as lojas de vestuário, calçados e acessórios costumam se destacar durante a data e, neste ano, não será diferente. Como esse segmento ainda não recuperou o volume de vendas do período pré-pandemia (…), seguramente os varejistas deste ramo deverão aproveitar a demanda sazonal da data para tentar alavancar as vendas”, analisou a CNC.

Por sua vez, o segmento de utilidades domésticas e eletroeletrônicos aparecem em segundo lugar, com vendas previstas na casa dos R$ 1,19 bilhão. Fechando o top três, com um volume financeiro bem próximo, deve ficar o ramo de produtos de perfumaria e cosméticos (R$ 1,16 bilhão).

Por fim, a CNC revelou que estes três segmentos deverão responder por quase 77% das vendas do varejo no Dia dos Pais de 2023.