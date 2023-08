Dia dos Pais pode movimentar bilhões de reais na economia e valor SURPREENDE brasileiros

O Dia dos Pais é uma data comemorativa que movimenta muito a economia do país, com milhões de filhos comprando presentes para seus pais. Sendo assim, segundo a Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços) a data irá movimentar cerca de $ 7,7 bilhões nos setores de comércio e serviços do Brasil.

Além disso, segundo pesquisa encomendada pela Abecs, e feita pelo Instituto Datafolha, os consumidores brasileiros devem gastar, em média, até R$ 176 pelos presentes no Dia dos Pais. A maioria dos consumidores afirmou preferir realizar as compras em lojas físicas, totalizando 71% dos entrevistados.

Com relação ao método de pagamento, os cartões de débito e crédito foram os mais citados, ficando em 41% dos consumidores. Em seguida, existem os consumidores que afirmaram preferir o pagamento em dinheiro no Dia dos Pais (33%), e também aqueles que preferem realizar o pagamento via Pix (23%).

Ao contrário da maioria que afirmou preferir as compras em lojas físicas, 24% dos entrevistados irão realizar as compras do Dia dos Pais em lojas online. Este número sobe para 28% entre os homens, e para 34% entre jovens de 18 a 24 anos.

Declaração do vice-presidente da Abecs

Ricardo de Barros Vieira, vice-presidente da Abecs, associação que solicitou a realização do estudo sobre o Dia dos Pais, fez comentários sobre os valores divulgados. Para ele, embora a compra em lojas físicas seja predominante nos consumidores brasileiros, as lojas online vêm ganhando maior visibilidade ao longo dos anos.

“Tivemos grandes avanços no e-commerce nos últimos anos, viabilizados, em grande medida, por toda a estrutura e eficiência que os meios eletrônicos de pagamento oferecem”, afirmou Vieira.

Segundo dados da pesquisa, 41% dos brasileiros pretendem utilizar cartões nas compras do Dia dos Pais. No entanto, no Sudeste do Brasil essa preferência sobe para 49%. Além disso, do total de consumidores que irão utilizar o cartão de crédito, 62% pretendem parcelar a compra. No Nordeste, essa porcentagem sobe para 78%.

36% dos brasileiros querem gastar mais nesse Dia dos Pais



Você também pode gostar:

Segundo levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), 36% dos consumidores brasileiros pretendem gastar mais no Dia dos Pais deste ano, com relação a 2022.

De acordo com Marcelo Reis, especialista em vendas e CEO da MR16, esse crescimento segue uma tendência natural. “Viemos de anos de demanda reprimida, o comércio está buscando mais vendas, aliado a uma predisposição maior de consumidor em presentear os pais nesta data”, afirma.

Além disso, Reis afirma que essa vontade de gastar mais no Dia dos Pais em 2023 pode ser um bom sinal para próximas datas comemorativas e de altas compras, como a Black Friday e o Natal. “Essa data funciona como um termômetro, permitindo aos comerciantes compreenderem a propensão dos clientes em fazerem compras e o quanto estão dispostos a investirem nos próximos meses. É nesse momento que os comerciantes começam a balizar as compras e entenderem como está o mercado”, conclui.

Por fim, Reis dá dicas para os comerciantes que querem realizar boas vendas neste Dia dos Pais. Para ele, é essencial realizar um planejamento para atrair os clientes. “Já comece a preparar as promoções e dar alguns indicativos em relação à data por meio das redes sociais. Mesmo que a compra não seja feita na hora, é importante lembrar que o momento vai chegar”.