Diana Taurasi é a primeira jogadora da WNBA a atingir 10.000 pontos, quem é a próxima?

PA armadora do hoenix Mercury, Diana Taurasi, se tornou a primeira jogadora da WNBA a atingir 10.000 pontos quando fez um triplo com 8:23 restantes no terceiro quarto contra o Atlanta Dream na noite de quinta-feira no Footprint Center.

Taurasi, 41, comemorou a marca de 10.000 pontos na temporada regular com seus companheiros de equipe na quadra enquanto a multidão explodia.

A tricampeã da WNBA marcou 42 pontos, o recorde da temporada, em sua noite histórica, acertando 12 de 21 arremessos de campo e 6 de 13 de profundidade para ajudar o Mercury a vencer por 91-71.

Ela agora tem mais de 3.000 pontos a mais do que o próximo jogador ativo da WNBA na lista de pontuação.

Existem algumas estrelas que podem ser as próximas a atingir 10.000 pontos, mas algumas coisas primeiro terão que seguir seu caminho.

DeWanna Bonner é o próximo da fila

A guarda do Connecticut Sun, DeWanna Bonner, marcou 6.680 pontos em sua carreira e é a oitava na lista de artilheiros de todos os tempos.

Bonner, 35, jogou ao lado de Taurasi em Phoenix por 10 anos e atualmente tem uma média de 19,1 pontos por jogo.

Ela alcançaria a marca de 10.000 em cinco anos nesse ritmo e não é a única que poderia chegar lá até então.

A guarda do Seattle Storm, Jewell Loyd, tem 4.489 pontos em seu nome e tem uma média de 24,6 pontos, a melhor da liga. Ela tem 29 anos e pode chegar à marca de 10.000 marcando cerca de 20 pontos por jogo nos próximos seis anos.