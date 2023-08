Dicas de organização para maximizar o estudo e o desempenho acadêmico

Você quer aprender mais e melhor, mas não sabe por onde começar? Se sente perdido, sobrecarregado ou desmotivado com os seus estudos? Tem dificuldade em gerenciar o seu tempo, o seu espaço e os seus recursos de aprendizagem? Se a sua resposta for sim, saiba que você não está sozinho. Muitos estudantes enfrentam esses desafios no seu dia a dia acadêmico, mas eles podem ser superados com algumas dicas simples e eficazes de organização. Neste artigo, vamos te mostrar como organizar os seus estudos para maximizar o seu aprendizado e o seu desempenho acadêmico.

O que é organização?

Primeiramente, a organização é a capacidade de planejar, executar e avaliar as suas atividades de forma ordenada, racional e eficiente. A organização é uma habilidade fundamental para o sucesso nos estudos, pois permite que você:

Tenha mais clareza sobre os seus objetivos, assim, as suas prioridades e as suas necessidades de aprendizagem;

Aproveite melhor o seu tempo, evitando a procrastinação, a dispersão e a pressa;

Otimize o seu espaço, criando um ambiente propício para o estudo, com conforto, iluminação e ventilação adequados;

Utilize os seus recursos de forma inteligente, selecionando os materiais, dessa forma, as ferramentas e as estratégias mais adequadas para o seu estudo;

Monitore o seu progresso, verificando se você está cumprindo as suas metas, se você está aprendendo o que é esperado e se você está obtendo os resultados desejados.

Como organizar os seus estudos?

A organização dos seus estudos envolve três etapas principais: planejamento, execução e avaliação. Veja como fazer cada uma delas:

Planejamento

É a etapa em que você define o que, como, quando e onde estudar. Para isso, você pode seguir os seguintes passos:

Defina os seus objetivos: saiba qual é o propósito do seu estudo, qual é o conteúdo que você precisa aprender, qual é o nível de profundidade que você precisa atingir e qual é a forma de avaliação que você enfrentará;

saiba qual é o propósito do seu estudo, qual é o conteúdo que você precisa aprender, qual é o nível de profundidade que você precisa atingir e qual é a forma de avaliação que você enfrentará; Estabeleça as suas metas: saiba quais são os resultados que você espera alcançar com o seu estudo, como notas, conceitos ou habilidades. Portanto, seja específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal (SMART);

saiba quais são os resultados que você espera alcançar com o seu estudo, como notas, conceitos ou habilidades. Portanto, seja específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal (SMART); Elabore um cronograma: saiba quanto tempo você tem disponível para estudar e como distribuir esse tempo entre as diferentes disciplinas e atividades. Use ferramentas como agendas, calendários ou aplicativos para organizar a sua rotina de estudos;

saiba quanto tempo você tem disponível para estudar e como distribuir esse tempo entre as diferentes disciplinas e atividades. Use ferramentas como agendas, calendários ou aplicativos para organizar a sua rotina de estudos; Escolha um método: saiba qual é a melhor forma de estudar cada conteúdo, considerando o seu estilo de aprendizagem, as suas preferências e as suas dificuldades. Use técnicas como resumos, mapas mentais, flashcards ou questões para facilitar o seu aprendizado.

Execução

É a etapa em que você coloca em prática o seu planejamento, seguindo as suas metas e o seu cronograma. Dessa forma, você pode seguir os seguintes passos:

Prepare-se para estudar: antes de começar a estudar, certifique-se de que você tem tudo o que precisa à mão, como materiais, ferramentas e lanches. Evite distrações como celular, televisão ou redes sociais. Escolha um local silencioso, iluminado e ventilado para estudar;

antes de começar a estudar, certifique-se de que você tem tudo o que precisa à mão, como materiais, ferramentas e lanches. Evite distrações como celular, televisão ou redes sociais. Escolha um local silencioso, iluminado e ventilado para estudar; Estude com atenção: durante o estudo, mantenha o foco no conteúdo que você está estudando. Leia com atenção, faça anotações, sublinhe as partes importantes e faça perguntas. Procure entender e não apenas decorar as informações;

durante o estudo, mantenha o foco no conteúdo que você está estudando. Leia com atenção, faça anotações, sublinhe as partes importantes e faça perguntas. Procure entender e não apenas decorar as informações; Estude com intervalos: entre uma sessão de estudo e outra, faça pausas curtas para descansar o seu cérebro e o seu corpo. Aproveite para se alongar, se hidratar, respirar fundo ou ouvir uma música. Evite fazer pausas longas ou que te desconectem do seu estudo;

entre uma sessão de estudo e outra, faça pausas curtas para descansar o seu cérebro e o seu corpo. Aproveite para se alongar, se hidratar, respirar fundo ou ouvir uma música. Evite fazer pausas longas ou que te desconectem do seu estudo; Estude com revisão: após estudar um conteúdo, faça uma revisão para fixar o que você aprendeu. Use técnicas como repetição espaçada, elaboração interrogativa ou se explicar para reforçar a sua memória.

Avaliação

É a etapa em que você verifica se o seu estudo foi eficaz, comparando os seus resultados com as suas metas. Para isso, você pode seguir os seguintes passos:

Faça uma autoavaliação: após terminar o seu estudo, faça uma avaliação honesta e crítica do seu desempenho. Em seguida, verifique se você cumpriu as suas metas, se você aprendeu o que era esperado e se você obteve os resultados desejados;

após terminar o seu estudo, faça uma avaliação honesta e crítica do seu desempenho. Em seguida, verifique se você cumpriu as suas metas, se você aprendeu o que era esperado e se você obteve os resultados desejados; Faça um feedback: após fazer a sua autoavaliação, procure receber um feedback de outras fontes, como professores, colegas ou simulados. Compare o seu feedback com o seu desempenho e identifique os seus pontos fortes e fracos;

após fazer a sua autoavaliação, procure receber um feedback de outras fontes, como professores, colegas ou simulados. Compare o seu feedback com o seu desempenho e identifique os seus pontos fortes e fracos; Faça uma melhoria: após receber o feedback, procure melhorar o seu estudo, corrigindo os seus erros, sanando as suas dúvidas e aprimorando as suas habilidades. Use as suas experiências como oportunidades de aprendizado.

Por fim, mantenha a organização e maximize o seu desempenho acadêmico!!!!