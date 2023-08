dicas e truques para usufruir mais!

A princípio, é importante conhecermos a Alexa, uma assistente virtual desenvolvida pela Amazon, que chegou para transformar a forma como interagimos com a tecnologia.

Em outras palavras, a Alexa é uma inteligência artificial que está presente no Amazon Echo e em outros dispositivos compatíveis. Ela é capaz de executar diversas tarefas por meio de comandos de voz, facilitando a nossa rotina e trazendo praticidade para o dia a dia.

Neste artigo, iremos explorar algumas dicas e truques para aproveitar ao máximo todas as funcionalidades que a Alexa tem a oferecer.

Truques com a Alexa

De antemão, vale a pena destacar algumas dicas básicas para interagir com a Alexa. Por exemplo, para iniciar um comando, basta dizer a palavra de despertar “Alexa” seguida da instrução desejada. Seja como for, é importante falar de forma clara e pausada para que a assistente compreenda corretamente o que foi solicitado.

Contudo, o que muitas pessoas não sabem é que há alguns truques poucos conhecidos que você pode fazer com esse dispositivo. Por isso, separamos alguns para você conhecer.

Silenciar a Palavra de Despertar “Alexa”

Algumas pessoas podem se sentir incomodadas com a palavra de despertar ativada o tempo todo. Logo, se esse for o seu caso, é possível silenciar essa função. Para isso, basta abrir o aplicativo da Alexa no seu dispositivo móvel, acessar as configurações e desativar a opção de detecção de voz.

Alterar a Palavra de Despertar do Echo



Atualmente, a Alexa permite a alteração da palavra de despertar para evitar confusões ou facilitar o uso por pessoas com nomes similares.

Nesse meio tempo, você pode escolher entre algumas opções como “Amazon”, “Echo” ou “Computador”. Acesse as configurações da Alexa no aplicativo e selecione a opção “Palavra de despertar” para fazer a mudança.

Personalizar as Notícias

Em suma, a Alexa pode fornecer as principais notícias do dia ou informações personalizadas de acordo com suas preferências.

Definitivamente, é uma forma prática de se manter informado sobre assuntos de interesse. Acesse as configurações de “Notícias” no aplicativo da Alexa e selecione os veículos de mídia que deseja ouvir.

Adicione o Seu Calendário ao Echo

A princípio, sincronizar o seu calendário ao Echo pode tornar sua rotina mais organizada e produtiva. Por exemplo, a Alexa pode lembrá-lo dos compromissos agendados e ajudá-lo a gerenciar melhor o seu tempo. Basta acessar as configurações do aplicativo da Alexa, selecionar “Calendário” e conectar sua conta.

Alterar o Serviço de Música Predefinido

Nesse sentido, se você utiliza outro serviço de música além do Amazon Music, é possível definir o seu serviço preferido como padrão para reprodução de músicas na Alexa. Às vezes, essa pequena mudança faz toda a diferença para melhorar sua experiência musical. Acesse as configurações da Alexa no aplicativo e selecione “Música” para fazer a alteração.

Como Incluir a Alexa nas Atividades do Dia a Dia

Enfim, além de todas as funcionalidades práticas, é possível incluir esse aparelho nas atividades cotidianas para tornar o dia mais dinâmico e interativo. Por exemplo, ela pode ajudá-lo nas seguintes tarefas:

Na Cozinha: Peça à Alexa para definir um timer enquanto cozinha ou para fornecer receitas passo a passo.

Peça à Alexa para definir um timer enquanto cozinha ou para fornecer receitas passo a passo. Na Academia: Use a Alexa para selecionar músicas animadas durante os exercícios físicos ou para contar quantas repetições você fez.

Use a Alexa para selecionar músicas animadas durante os exercícios físicos ou para contar quantas repetições você fez. Na Rotina Matinal: Comece o dia com o Flash Briefing da Alexa para se informar sobre as principais notícias enquanto se prepara para sair de casa.

Comece o dia com o Flash Briefing da Alexa para se informar sobre as principais notícias enquanto se prepara para sair de casa. No Trânsito: Utilize a Alexa para verificar o trânsito antes de sair ou para obter informações sobre o transporte público.

Utilize a Alexa para verificar o trânsito antes de sair ou para obter informações sobre o transporte público. Na Hora de Dormir: Peça à Alexa para contar uma história ou tocar sons relaxantes para uma noite tranquila de sono.

Peça à Alexa para contar uma história ou tocar sons relaxantes para uma noite tranquila de sono. Ao Planejar Viagens: Peça à Alexa para fornecer informações sobre destinos turísticos, previsão do tempo e locais de interesse para facilitar o planejamento de suas viagens.

Peça à Alexa para fornecer informações sobre destinos turísticos, previsão do tempo e locais de interesse para facilitar o planejamento de suas viagens. Na Organização de Eventos: Use a Alexa para criar lembretes e gerenciar sua agenda ao planejar festas, reuniões ou outros eventos especiais.

Use a Alexa para criar lembretes e gerenciar sua agenda ao planejar festas, reuniões ou outros eventos especiais. Para Atualizações de Esportes: Mantenha-se informado sobre os resultados dos jogos de seu time favorito ou sobre eventos esportivos importantes com a ajuda da tecnologia.

Mantenha-se informado sobre os resultados dos jogos de seu time favorito ou sobre eventos esportivos importantes com a ajuda da tecnologia. No Acompanhamento Financeiro: Peça ao dispositivo para fornecer atualizações sobre suas finanças, consultar saldos bancários ou receber notificações de pagamentos pendentes.

Considerações Finais

Em síntese, a Alexa é uma assistente virtual completa que está sempre pronta para auxiliar em diferentes aspectos da sua rotina diária. Definitivamente, com as dicas e truques apresentados neste artigo, você poderá usufruir ao máximo todas as possibilidades oferecidas por essa inovação tecnológica, tornando o uso do Amazon Echo uma experiência ainda mais enriquecedora e prática.

Afinal, a Alexa chegou para facilitar a nossa vida e transformar a maneira como interagimos com a tecnologia, trazendo mais comodidade e eficiência para o nosso dia a dia