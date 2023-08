Tentando deixar o seu computador mais rápido, mas parece que nunca consegue melhorar o desempenho do seu dispositivo? Calma, existem algumas alternativas que podem te ajudar a melhorar o funcionamento do computador de forma simples, como você poderá ver no decorrer deste artigo.

Acompanhe as nossas dicas incríveis e comece a fazer uma verdadeira limpa no seu computador.

Dicas INCRÍVEIS para deixar o seu computador MAIS RÁPIDO!

Pequenas mudanças na forma de usar o computador, bem como limpezas periódicas, já podem ajudar a deixá-lo mais rápido e mais navegável. Afinal, a gente sabe que usar um computador que fica travando o tempo todo é bastante desagradável.

Por isso, separamos seis dicas que podem te ajudar:

1. Desinstale programas que não estão sendo usados

Comece fazendo uma verdadeira limpa nos programas que estão instalados no seu computador.

Muitas vezes, armazenamos programas e aplicativos que nem usamos mais, mas que ocupam memória e espaço e prejudicam o funcionamento geral do computador.

Portanto, é muito importante que você avalie quantos programas são usados cotidianamente, de fato, e quantos podem ser excluídos do seu computador por não fazerem falta.



2. Faça uma limpeza completa em arquivos

Além de excluir programas que estão apenas ocupando espaço, faça o mesmo com as fotos, vídeos e outros arquivos que também não têm utilidade.

Optar por armazenar na nuvem, ao invés de no computador, também pode ser interessante. É o caso de subir seus arquivos no Google Drive, por exemplo, para garantir que tudo se mantenha a salvo e, ao mesmo tempo, não ocupe memória no seu computador – e nem mesmo no seu celular.

3. Atualize os drivers do hardware

Os drivers do hardware, como da placa de vídeo, precisam de atualizações periódicas para que tudo possa funcionar adequadamente. Quando essas atualizações não ocorrem, corre-se o risco de o computador começar a travar com mais frequência.

4. Limite a inicialização automática de programas

Quando você liga o seu computador, existem programas que se iniciam de forma automática? Se isso acontece, saiba que eles podem estar ocupando muita memória ao funcionar em segundo plano.

Portanto, mudar as configurações e impedir que todos os programas fiquem abrindo ao mesmo tempo é uma das maneiras de deixar o computador mais rápido.

5. Desligue e reinicie periodicamente

Reiniciar periodicamente o dispositivo também é fundamental. Se você deixa o seu computador ligado por dias a fio, é muito provável que isso fará com que ele acumule muitas tarefas na memória, o que pode causar travamento, lentidão, entre outros problemas.

Por isso, criar o hábito de desligar o computador no fim do dia é crucial.

6. Use um bom anti-vírus

Usar um bom anti-vírus ajuda a combater a presença de malware que podem prejudicar o funcionamento de todo o sistema. Lembre-se, o anti-vírus é crucial em qualquer computador e precisa estar sempre atualizado e em bom funcionamento para proteger ainda mais o seu dispositivo.

Seguindo essas dicas, torna-se possível deixar o computador mais rápido. Porém, se ainda assim houver muita lentidão, considere levar seu computador à assistência para que verifiquem de perto o que pode estar acontecendo.