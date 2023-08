Dicas para estudar legislação para concursos

Estudar legislação para concursos é uma tarefa que exige dedicação, organização e estratégia. A legislação é um conjunto de normas jurídicas que regulam as relações sociais, políticas e econômicas de um país. Em síntese, ela é composta por leis, decretos, regulamentos, portarias, instruções normativas, entre outros documentos oficiais.

A legislação é uma matéria que costuma ser cobrada em diversos concursos públicos. Aliás, especialmente aqueles que envolvem cargos ligados ao poder executivo, legislativo e judiciário. Por isso, é importante que os candidatos dominem os principais conteúdos e saibam como resolver questões sobre o tema.

Mas como estudar legislação para concursos de forma eficiente e produtiva? Neste artigo, vamos apresentar algumas dicas que podem ajudar você a se preparar melhor para essa disciplina. Então, confira!

1ª Dica: Conheça o edital ao estudar legislação para concursos

O primeiro passo para estudar legislação para concursos é conhecer o edital do concurso que você pretende prestar. Então, o edital é o documento que contém todas as informações sobre o certame, como o cronograma, as vagas, os requisitos, as etapas, as provas e os conteúdos programáticos.

O conteúdo programático é a parte do edital que indica quais são os assuntos que serão cobrados na prova de legislação. Com isso, é essencial que você leia com atenção essa parte. Ademais, faça uma lista das normas jurídicas que você precisa estudar.

Por exemplo, se você vai prestar um concurso para o cargo de analista judiciário do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), você deve consultar o edital. Bem como, verificar quais são as normas que compõem o conteúdo programático de legislação. Nesse caso, você verá que são as seguintes:

Constituição Federal de 1988;

Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União);

Lei nº 11.416/2006 (Plano de Carreira dos Servidores do Poder Judiciário da União);

Lei nº 8.429/1992 (Improbidade Administrativa);

Lei nº 9.784/1999 (Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal);

Lei nº 12.016/2009 (Mandado de Segurança Individual e Coletivo);

Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil);

Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil);

Resoluções do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Sendo assim, essas são as normas que você deve priorizar nos seus estudos de legislação para esse concurso.

2ª Dica: Faça um plano de estudos

O segundo passo para estudar legislação para concursos é fazer um plano de estudos. Pois, com um plano de estudos é uma ferramenta que ajuda você a organizar o seu tempo. Assim como, definir as suas metas e acompanhar o seu desempenho.

Para fazer um plano de estudos, você deve levar em conta alguns fatores, como:

O seu nível de conhecimento sobre a matéria;

A sua disponibilidade de tempo para estudar;

A sua forma de aprendizagem preferida;

O seu ritmo de estudo;

A sua capacidade de concentração e memorização.

Com base nessas informações, você deve elaborar um cronograma que distribua as normas jurídicas que você precisa estudar ao longo dos dias ou semanas até a data da prova.

Você deve definir quanto tempo vai dedicar a cada norma, quais são os recursos que vai utilizar (livros, apostilas, videoaulas etc.). Por fim, quais são as técnicas que vai aplicar (leitura, resumo, fichamento, mapas mentais, etc.).

3ª Dica: Estude com foco e atenção, legislação para concursos

O terceiro passo para estudar legislação para concursos é estudar com foco e atenção. Portanto, isso significa que você deve evitar distrações, interrupções e procrastinações que possam prejudicar a sua absorção e retenção do conteúdo.

Sendo assim, algumas dicas para estudar com foco e atenção são:

Escolha um local adequado para estudar, que seja silencioso, iluminado, ventilado e confortável;

Desligue ou silencie o seu celular, a televisão, o rádio e outros aparelhos eletrônicos que possam tirar a sua atenção;

Estabeleça uma rotina de estudos, com horários fixos e intervalos regulares;

Faça pausas a cada hora de estudo, para descansar a mente e o corpo;

Mantenha uma alimentação saudável e hidrate-se bem;

Durma bem, pelo menos oito horas por noite.

4ª Dica: Revise o que você aprendeu

O quarto passo para estudar legislação para concursos é revisar o que você aprendeu. A revisão é uma etapa fundamental para consolidar o conhecimento e evitar o esquecimento.

Dessa maneira, ela deve ser feita de forma sistemática e periódica, seguindo um cronograma que respeite os intervalos de tempo entre as revisões. Com isso, uma sugestão de cronograma de revisão é:

Primeira revisão: no mesmo dia do estudo;

Segunda revisão: um dia depois do estudo;

Terceira revisão: uma semana depois do estudo;

Quarta revisão: um mês depois do estudo;

Quinta revisão: dois meses depois do estudo.

A revisão pode ser feita por meio de diferentes recursos, como:

Leitura dos resumos, fichamentos ou mapas mentais que você fez durante o estudo;

Resolução de questões de provas anteriores ou simulados sobre a matéria;

Participação em grupos de estudos ou fóruns de discussão sobre o tema;

Assistência a videoaulas ou podcasts sobre o assunto.

Como pôde ver, não é uma matéria difícil de estudar. Na verdade, a maior recomendação é se aplicar nos estudos para obter um bom aproveitamento. Esperamos que o conteúdo te ajude, até a próxima.