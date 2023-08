Dicas para MELHORAR A CONCENTRAÇÃO nos ESTUDOS e TRABALHO, veja o que dizem os especialistas

Para quem tem dificuldade nas tarefas diárias, melhorar a concentração parece uma meta muito distante. Porém, treinar esse tipo de foco pode ser mais simples do que parece, quando você exercita seu cérebro e contorna as distrações.

Então, se você ainda não sabe como aumentar o foco nos estudos ou no trabalho, continue conosco por aqui. Assim, podemos te mostrar algumas dicas e macetes para conseguir melhorar essa habilidade e garantir uma produtividade ainda maior.

Quais os fatores que atrapalham a concentração?

Antes de aprender como melhorar a concentração, é importante considerar quais os maiores inimigos do foco no dia a dia. Por isso, confira os principais fatores que influenciam nessa hora e prejudicam seu desempenho:

Falta de descanso ou distúrbios do sono;

Celular ou outros dispositivos à vista;

Acúmulo de tarefas ou sobrecarga;

Realizar várias atividades ao mesmo tempo;

Ambiente mal organizado.

Além disso, a falta de uma rotina saudável também pode prejudicar bastante a melhoria na concentração. Então, confira se você tem feito algum desses tópicos e identifique quem está tirando seu foco no dia a dia.

Veja 7 dicas simples para melhorar a concentração

Agora que você já conheceu os principais inimigos do foco, é hora de encontrar dicas práticas para melhorar a concentração. Por isso, separamos algumas soluções simples que podem facilitar e tornar suas atividades muito mais dinâmicas.

1.Evite as distrações durante o dia

A primeira dica importante para sua rotina é evitar as distrações. Sabe aquele momento em que chega uma nova notificação, e você para tudo que está fazendo para acompanhar o feed da rede social? Esse é um dos maiores erros na hora de melhorar sua concentração.

Quando você desfoca do trabalho para realizar uma atividade “mais interessante”, recebe um estímulo de recompensa. Então, seu cérebro começa a procurar esses estímulos mais vezes durante o dia, através de pequenas distrações.

Com isso, sua produtividade diminui, e a capacidade de manter o foco em outras tarefas também. Portanto, se ficar muito complicado de evitar essas distrações, o melhor é manter o celular, a TV e até bloquear abas com conteúdos aleatórios em seu computador.

2.Treine seu cérebro aos poucos para melhorar a concentração

Melhorar a concentração não acontece em um passe de mágica: em um dia você só consegue focar 10 minutos, e no próximo permanece 2 horas concentrado. Assim, é preciso treinar o cérebro para aumentar cada vez mais essa habilidade.

Afinal, o aprendizado e a concentração são processos gradativos que exigem uma boa dedicação para funcionarem. Portanto, não se cobre tanto para obter resultados expressivos logo de início, trabalhe sua melhora dia após dia.

Então, você pode iniciar esse treino com períodos mais curtos, de uma hora em média. Coloque um alarme para funcionar e faça um esforço para manter o foco. Assim que ele tocar, faça uma pausa e vá aumentando aos poucos o tempo de duração da atividade.

3.Organize seu ambiente de estudos ou trabalho

A organização do ambiente também pode ajudar a manter o foco em suas atividades do dia. Um local de trabalho poluído pode cansar a mente e tornar a concentração dividida entre o ambiente e a tarefa que estiver realizando.

Imagine uma mesa com fotos, objetos, celular, equipamentos, revistas, livros. Com certeza, todos esses elementos acabam “roubando” um pouco sua atenção e deixando o campo visual poluído, muitas vezes até atrapalhando fisicamente sua movimentação.

Então, mantenha a mesa de trabalho limpa e organizada, com poucos elementos visuais. Deixe somente o que for utilizar durante o dia e nas atividades de trabalho. Evite colocar itens que possam atrapalhar sua movimentação, para melhorar a concentração.

4.Mantenha o sono e o descanso em dia

O sono tem uma relação muito íntima com a capacidade cerebral. Com certeza você já sentiu que não conseguia realizar algumas tarefas quando o cansaço estava muito alto. Isso acontece porque o cérebro precisa do descanso necessário durante a noite.

Então, descansar bem e ter uma boa rotina de sono pode ajudar a melhorar a concentração e o foco nas atividades. Por isso, é sempre muito bom criar um cronograma que permita garantir o repouso adequado.

Ainda, quando falamos em descanso, também tem uma relação com as pausas entre as atividades. Ficar um tempo exagerado em uma só coisa pode prejudicar o foco, sendo importante realizar pequenos períodos de intervalo para não se sobrecarregar.

5.Exercícios físicos ajudam a melhorar a concentração

Os exercícios físicos podem ajudar de diversas formas sua capacidade mental, concentração e foco. Afinal, liberam compostos importantes para o corpo, que atuam também no cérebro e em outras áreas.

O jornal The Guardian publicou um estudo em 2016, onde já apontava os benefícios da atividade física para a melhoria do cérebro. Portanto, investir em um tempo para se exercitar pode ajudar a melhorar a concentração nos estudos.

Por isso, tire um momento do seu dia para se movimentar, nem que seja de forma simples. Assim, você garante que sua produção de substâncias no corpo esteja em um bom nível, e ainda garante uma vida mais saudável.

6.Não exagere nas atividades

Outra coisa que pode prejudicar seu foco é o acúmulo ou sobrecarga de atividades ao longo do dia. Portanto, não execute mais do que seu corpo consegue aguentar, o descanso é super importante para melhorar a concentração.

Ainda, estabeleça um cronograma de horários e mantenha a rotina sempre organizada. Isso garante que você não irá fazer uma quantidade absurda de tarefas e conseguirá manter o foco em uma de cada vez.

Além disso, anote tudo o que for importante, para evitar a sobrecarga mental também. Se você estiver com todos os compromissos e apontamentos na cabeça, provavelmente ficará pensando neles e não se concentrará nas tarefas.

7.Faça uma coisa de cada vez

Muitas pessoas pensam que ser multitarefa tem uma relação positiva com a produtividade, e isso é um erro comum. Afinal, manter uma quantidade absurda de coisas exige que você divida seu foco parte a parte para cada atividade.

Por isso, se quiser melhorar a concentração, a dica é bem simples: mantenha seu foco em uma coisa de cada vez. Assim, você garante atenção total para aquela atividade, finaliza mais rápido e aumenta sua produtividade de forma eficaz.

Por fim, não deixe de conferir outras dicas incríveis para se sair melhor no trabalho ou nos estudos e aumentar sua produtividade. Aprenda como aumentar o foco, ter mais concentração e até mesmo como falar em público de forma persuasiva.